Πότε ανοίγουν οι θερινοί κινηματογράφοι της Αθήνας;

ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ χρόνια και, ιδιαίτερα, μετά την πρώτη καραντίνα, η επίσκεψη σε ένα θερινό σινεμά συνιστά ξεχωριστό event, συχνά ανεξάρτητο από την κινηματογραφική εμπειρία και συνήθεια – πολύς κόσμος πρώτα αποφασίζει να πάει θερινό και έπειτα επιλέγει την ταινία, ενίοτε θα μπει μέσα ό,τι κι αν παίζει ο κινηματογράφος.

Αν και για ακόμα μια χρονιά υπήρξε μια (πολύ) μικρή βελτίωση, τα χειμερινά σινεμά δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ναι, θα μπορούσαν να τα καταφέρουν, αλλά για να συμβεί αυτό απαιτούνται συλλογικές, συντονισμένες προσπάθειες, γενναίες αποφάσεις, έξυπνος προγραμματισμός, αναβάθμιση της παρεχόμενης εμπειρίας και, οπωσδήποτε, πιο προσιτές τιμές.

Η τιμή του εισιτηρίου θα είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τα θερινά σινεμά φέτος, καθώς μερικές αίθουσες αποφάσισαν να την αυξήσουν, φτάνοντας σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τα 10 ευρώ. Αυτό, πέρα από πιθανές επιπτώσεις στην κίνηση του κυλικείου – το πατατάκι από το σπίτι θα πάει σύννεφο- φοβόμαστε ότι μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς και το μεγάλο κατόρθωμα των τελευταίων ετών, καθιστώντας την επίσκεψη σε θερινό σινεμά και πάλι εξαίρεση από συνήθεια: αρκετοί θεατές ενδέχεται να εκπλαγούν δυσάρεστα από το ποσό που θα κληθούν να πληρώσουν στο ταμείο και, κατ’ επέκταση, να γίνουν πιο επιλεκτικοί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με αποτέλεσμα σταδιακά να υπάρξει ανατροπή όσων γράψαμε στην αρχή και η έξοδος στο θερινό να εξαρτάται πρωτίστως από την ταινία που παίζεται. Περαιτέρω, αν εδραιωθεί στο κοινό η πεποίθηση ότι η τιμή του θερινού αυξήθηκε γενικά, ενδέχεται να στοιχίσει και σε αίθουσες με φιλικότερη τιμολογιακή πολιτική προς το φιλοθεάμον κοινό.

Ο απολογισμός για τα παραπάνω θα γίνει τον Σεπτέμβριο, προς το παρόν μας απασχολεί πρωτίστως πότε θα ανοίξουν οι θερινές αίθουσες. Εξαιρουμένης της ιδιάζουσας περίπτωσης του Ατενέ, που έκανε προβολές και μέσα στον χειμώνα, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μερικές ενάρξεις λειτουργίας στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου, καθώς τις πόρτες τους άνοιξαν η Σίσσυ της Νέας Μάκρης, που, παραδοσιακά, σταματά τη λειτουργία της (πολύ) αργότερα από τα υπόλοιπα θερινά, αλλά και το Σινέ Παλλήνη.

Σινε Θησείο.

Πρωτομαγιά θα κάνουμε με το Σινέ Παρί, τον αγαπημένο κινηματογράφο της Πλάκας που επαναλειτούργησε πέρυσι και σημείωσε απανωτά sold-out, το Cine Αίγλη στο Ζάππειο αλλά και τον Ζέφυρο στα Πετράλωνα, ο οποίος στηρίζει σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμμά του στις επανεκδόσεις.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν την 8η Μαϊου ως πιθανότερη ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας ενός θερινoύ που εξακολουθεί να αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες και να συμπεριλαμβάνεται σε λίστες του εξωτερικού με τους καλύτερους θερινούς κινηματογράφους του κόσμου, τον Σινε Θησείο. Την ίδια ημερομηνία ανοίγουν και μας περιμένουν η Αλεξάνδρα στον Χολαργό και το Φλερύ, που προσφέρει σινεμά στο «υποσιτισμένο» κοινό της Καλλιθέας, το οποίο έχασε πρόσφατα και τον τελευταίο του χειμερινό κινηματογράφο.

Στις 15 Μαΐου ανοίγουν η ταράτσα του Cine Άνεσις στους Αμπελοκήπους, ενός σινεμά κτισμένου και διαμορφωμένου έτσι ώστε η πολυσύχναστη λεωφόρος Κηφισίας να μην ενοχλεί καθόλου τους θεατές, το Εκράν, το μοναδικό θερινό σινεμά που είχε την τιμή να ακουστεί σε μπαλάντα του Βασίλη Καζούλη, η Αρκαδία στον Βύρωνα, καθώς και ο Κήπος και η Νέα Μασκότ, σε Μοσχάτο και Ταύρο αντίστοιχα.

Στις 22 Μαϊου αναμένουμε τη φιλόξενη ταράτσα του θερινού Λαϊς της Ταινιοθήκης, καθώς κι εκείνη της Αβάνας στο Χαλάνδρι, το Cine Φιλοθέη και το Cine Ψυχικό, τα οποία τιμούν φανατικά οι κάτοικοι των αντίστοιχων περιοχών, αλλά και το Cine Γαλάτσι, που, λόγω τοποθεσίας, συνήθως εξασφαλίζει μια απρόσκοπτη προβολή. Την ίδια ημερομηνία κάνει ποδαρικό και η Ριβιέρα των Εξαρχείων, ένα σινεμά που έχει εξελιχθεί μεθοδικά σε σινεφίλ στέκι και φέτος πραγματοποιεί σοβαρή αναβάθμιση στις εγκαταστάσεις του – οθόνη, ηχοσύστημα, μηχανή προβολής και καθίσματα. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ως τότε, το άνοιγμά του ίσως μετατεθεί μία εβδομάδα μετά.

H Ριβιέρα των Εξαρχείων. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

22 Μαϊου θα ανοίξουν και η αγαπητή στους κατοίκους του Κολωνακίου Αθηναία, η Στέλλα, που μαζεύει το κοινό της Κυψέλης(και όχι μόνο), η Κάρμεν, ένα ωραίο σινεμά «γειτονιάς» στο ύψος της Κατεχάκη, αλλά και οι περισσότεροι κινηματογράφοι του Βορρά, όπως ο Mίμης Φωτόπουλος, ένα καλά κρυμμένο μυστικό για σινεφίλ εκτός Αμαρουσίου, και η Άνοιξις στο Νέο Ηράκλειο. Τέλος, στις 5 Ιουνίου περιμένουμε το ιστορικό Βοξ στα Εξάρχεια.

Όπως κάθε χρόνο, οι ως άνω ημερομηνίες υπόκεινται σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής, καθώς ο καιρός μπορεί να έχει διαφορετική γνώμη – οι πιο παρατηρητικοί θα έχετε διαπιστώσει ότι ο Μάιος και ο Ιούνιος εδώ και χρόνια επιφυλάσσουν νοτισμένες κασκαρίκες στους ορκισμένους καλοκαιράκηδες. Όσο για τις ταινίες που θα μπορέσουμε να απολαύσουμε στα θερινά φέτος; Ενδεικτικά, τις πρώτες εβδομάδες έχουμε να περιμένουμε τον αποχαιρετισμό του Τομ Κρουζ στο franchise των Επικίνδυνων Αποστολών (Mission Impossible: The Final Reckoning), το πάντα καλλιγραφημένο σύμπαν του Γουές Άντερσον με το Phoenician Scheme, χρωστούμενες από πέρυσι νέες ταινίες μεγάλων δημιουργών, όπως ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, ο Πολ Σρέιντερ και ο Λεός Καράξ, την καινούργια ταινία της Pixar με τίτλο Elio, τον πανδημικό τρόμο του 28 Years Later αλλά και τη ρεαλιστική αγωνιστική δράση του F1 με τον Μπραντ Πιτ πίσω από το τιμόνι. Από το μέτωπο του ελληνικού σινεμά αναμένουμε το Κιούκα: Πριν το Τέλος του Καλοκαιριού του Κωστή Χαραμουντάνη, το Killerwood του Χρήστου Μασσαλά και τις Άγριες Μέρες μας του Βασίλη Κεκάτου, ενώ από τις επανεκδόσεις που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κρατάμε την άσβεστη, αιτιολογημένη οργή του La Haine, την υπαρξιστική μελαγχολία του αριστουργηματικού Le Samourai, τον για κάποιους αναίσχυντο, για άλλους περήφανο φολκλορισμό του The Boy and the Dolphin και τον παραισθητικό ερωτισμό του Mulholland Drive.

Αυτά σε γενικές γραμμές, κλείνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, πέρα από δοκιμασμένες λύσεις, προτείνουμε ανεπιφύλακτα τον σινε-τουρισμό, τη μετακίνηση σε περιοχές μακριά από τον τόπο κατοικίας ή εργασίας σας, σε σινεμά που, ενδεχομένως, δεν είχατε ακούσει ποτέ ξανά και εντοπίσατε τυχαία στο πρόγραμμα προβολών του City Guide της LIFO. Ποιος ξέρει, ίσως έτσι ανακαλύψετε τον νέο, αγαπημένο σας θερινό κινηματογράφο.