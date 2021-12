Ο κόσμος του Στόουνχετζ σε μια μεγάλη έκθεση στο Βρετανικό Μουσείο

Ένας χάλκινος δίσκος με ένθετα χρυσά σύμβολα και δύο χρυσά καπέλα σε σχήμα κώνου διακοσμημένα με ηλιακά μοτίβα είναι μεταξύ των αντικειμένων της εποχής του Στόουνχεντζ που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μια έκθεση-ορόσημο στο Βρετανικό Μουσείο.

Συνολικά, περισσότερα από 430 αντικείμενα θα εκτεθούν στην πρώτη μεγάλη έκθεση του Βρετανικού Μουσείου για την ιστορία του Στόουνχεντζ, η οποία εγκαινιάζεται τον Φεβρουάριο.

Στόχος είναι να τοποθετηθεί το πέτρινο μνημείο –που χτίστηκε πριν από 4.500 χρόνια, και είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα στην Ευρώπη– στο πλαίσιο μιας εποχής κατά την οποία υπήρξε τεράστια κοινωνική και τεχνολογική αλλαγή.

Πολλά από τα αντικείμενα είναι είτε νέες ανακαλύψεις από την περιοχή γύρω από το Στόουνχεντζ είτε αντικείμενα από ολόκληρη τη Βρετανία και την Ευρώπη.

«Οι περισσότεροι γνωρίζουν το μνημείο, αλλά δεν ξέρουν τους ανθρώπους και δεν ξέρουν την εποχή του Στόουνχεντζ», δήλωσε ο Νιλ Γουίλκιν, ο επιμελητής της έκθεσης «The World of Stonehenge». «Πολλά από τα αντικείμενα είναι είτε νέες ανακαλύψεις από την περιοχή γύρω από το Στόουνχεντζ είτε αντικείμενα από ολόκληρη τη Βρετανία και την Ευρώπη».

Κολιέ από οστέινες χάντρες, μέρος των ευρημάτων από το Skara Brae, περ. 3100-2500 π.Χ. Skara Brae, Orkney, Σκωτία. © The Trustees of the British Museum

Ο 3.600 ετών δίσκος του ουρανού της Nebra δανείζεται από το μουσείο Halle στη Γερμανία. Ανακαλύφθηκε από κυνηγούς θησαυρών το 1999, έχει μια γαλαζοπράσινη πατίνα και τα χρυσά σύμβολά του πιστεύεται ότι αντιπροσωπεύουν τον ήλιο, το φεγγάρι και τα αστέρια.

«Είναι η παλαιότερη συγκεκριμένη απεικόνιση του κόσμου παγκοσμίως και ένα εκπληκτικό αντικείμενο. Κωδικοποιεί βασικές αστρονομικές πληροφορίες», λέει ο Γουίλκιν.

Ένα χρυσό καπέλο, δανεισμένο από ένα μουσείο στο Speyer της Γερμανίας, είναι «ένα μαγικό αντικείμενο» καλυμμένο με ηλιακά σύμβολα. Ένα άλλο καπέλο, ο χρυσός κώνος Avanton, θα προέλθει από ένα μουσείο κοντά στο Παρίσι.

«Κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ημερολόγια του σύμπαντος, άλλοι ότι και μόνο το να τα φορέσει κάποιος του έδινε μια συγκεκριμένη θέση ιερέα ή ιέρειας», λέει ο Γουίλκιν.

Χάλκινο δίδυμο υβρίδιο αλόγου-φιδιού από θησαυρό, 1200-1000 π.Χ. Kallerup, Thy, Γιουτλάνδη, Δανία. Εθνικό Μουσείο της Δανίας/Μουσείο Fret. CC-BY-SA, Søren Greve, Εθνικό Μουσείο της Δανίας

Στο κέντρο της έκθεσης βρίσκεται το δάνειο ενός μνημείου ξυλείας 4.000 ετών, που ονομάζεται Stonehenge of the sea ή Seahenge, το οποίο επανεμφανίστηκε σε μια παραλία του Norfolk το 1998 λόγω της μετατόπισης της άμμου, η οποία το είχε διατηρήσει σε καλή κατάσταση.

Αποτελούμενο από ένα μεγάλο αναποδογυρισμένο κούτσουρο δέντρου που περιβάλλεται από 54 στύλους βελανιδιάς σε κύκλο διαμέτρου 6,6 μέτρων, έχει εν μέρει εκτεθεί στο Μουσείο Lynn στο Norfolk.

«Είναι μια απίστευτα σημαντική καταγραφή της σημασίας που είχε όχι μόνο η πέτρα αλλά και το ξύλο για την κατανόηση της πίστης των ανθρώπων», λέει ο Γουίλκιν. «Δεν μπορούμε να φέρουμε το Στόουνχετζ στην έκθεση, αλλά μπορούμε να φέρουμε ένα μνημείο που είναι αναμφισβήτητα εξίσου σημαντικό. Το δάνειο θεωρείται εξαιρετικά εύθραυστο και πολύτιμο».

Το χρυσό καπέλο "Schifferstadt" (περ. 1600 π.Χ.) το οποίο βρέθηκε μαζί με τρεις χάλκινους πέλεκεις στη Ρηνανία-Παλατινάτο, Γερμανία. © Historisches Museum der Pfalz Speyer Δίσκος του ουρανού της Νέμπρα, Γερμανία, περίπου 1600 π.Χ. Φωτογραφία με την ευγενική χορηγία του Κρατικού Γραφείου Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιολογίας της Σαξονίας-Άνχαλτ, Juraj Lipták

Έχουμε την τάση να θεωρούμε το Στόουνχετζ ως «κατ' ουσίαν βρετανικό, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ένας κόσμος διασύνδεσης με όλη την Ευρώπη. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι δεν μπορεί να γίνει κατανοητό το Στόουνχεντζ χωρίς να κατανοήσει κάποιος το ευρωπαϊκό του σκηνικό», είπε ο Γουίλκιν.

Ο Χάρτβιχ Φίσερ, διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, δήλωσε ότι η έκθεση θα είναι ένα ορόσημο που τοποθετεί το μεγάλο μνημείο του Στόουνχεντζ στο πλαίσιο μιας από τις πιο αξιόλογες εποχές στην οποία συνέβησαν τεράστιες κοινωνικές και τεχνολογικές επαναστάσεις, παράλληλα με θεμελιώδεις αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων, σε σχέση με τον ουρανό, τη γη και την αλληλεπίδρασή τους.

Το «World of Stonehenge» θα ανοίξει στο Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο, από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις 17 Ιουλίου 2022.

Στιλέτο από τα κτερίσματα τάφου Bush Barrow (με αντίγραφο λαβής), 1950-1600 π.Χ. Amesbury, Wiltshire, Αγγλία. Φωτογραφίες τραβηγμένες από τον David Bukach. © Μουσείο Wiltshire, Devizes

Η χρυσή κάπα του Μολντ, 1900-1600 π.Χ. Mold, Flintshire, Ουαλία. © The Trustees of the British Museum

Ο χρυσός ρόμβος των κτερισμάτων του Bush Barrow, 1950-1600 π.Χ. Amesbury, Wiltshire, Αγγλία. Φωτογραφίες τραβηγμένες από τον David Bukach. © Μουσείο Wiltshire, Devizes Διακοσμημένος δίσκος από γυναικεία ζώνη, περ. 1400 π.Χ. Langstrup, Frederiksborg Amt and Vellinge, Fyn, Δανία. © Roberto Fortuna & Kira Ursem, Εθνικό Μουσείο της Δανίας

Lunula, 2400-2000 π.Χ. Από το Blessington της κομητείας Wicklow, Δημοκρατία της Ιρλανδίας. © The Trustees of the British Museum

Ξύλινοι στύλοι του Seahenge στο Μουσείο του Lynn. Μακροχρόνιος δανεισμός στην Υπηρεσία Μουσείων του Norfolk από το Le Strange Estate.

Οι ξύλινοι στύλοι του Seahenge την εποχή της ανασκαφής. © Wendy George

Μενταγιόν ήλιου της Εποχής του Χαλκού, 1000-800 π.Χ. © The Trustees of the British Museum

Χρυσό σπειροειδές περιδέραιο, 1400 π.Χ.-1100 π.Χ. Ντόβερ, Ηνωμένο Βασίλειο. © The Trustees of the British Museum