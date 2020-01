Εχω καταφερει ολους μου τους στοχους ως τωρα... εχω αντικειμενικα κανει πραγματα στον τομεα των σπουδων μου που κανεις σχεδον δεν εχει κανει σε αυτη την ηλικια και οντας ακομα σε μεταπτυχιακο επιπεδο... ερευνες, ομιλιες, πολυ καλες επιδοσεις.

Παραμενω ωστοσο αβεβαιος, γεματος συστολη, ανασφαλειες, το πιο ησυχο ατομο στην ακρη...και αλλοι με πολυ λιγοτερα, με λιγοτερο κοπο, βηματα και "επιτυχιες" κανουν διαρκως νεους κυκλους, γνωριμιες, διαφημιζονται και και και... και αναρωτιεμαι, θα αναγκαστω καποια στιγμη να τους "ανταγωνιστω" σε αυτο το επιπεδο; δεν με αφορα...

Whats wrong (with me/ them/ the world) ?