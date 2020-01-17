Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το Adblocker για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας. Δείτε πώς.
Βρήκατε κάποιο λάθος ή παράλειψη;     Επικοινωνήστε μαζί μας  »
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
« Προηγούμενο  
Τυχαίο
  Επόμενο »
17.1.2020 | 12:06

ΠΡΗΞΙΜΟ

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕ ΕΥΚΝΕΥΡΙΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΣΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΜΟΝΟ ΤΟΥ.
ΣΕ ΡΩΤΑΝΕ ΠΟΙΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝ ΠΕΙΣ ΕΝΑ ΤΟΤΕ ΣΕΕ ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ Ή ΣΟΥ ΤΗ ΛΕΝΕ ΚΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΜΟΝΟ ΕΝΑ.
ΚΑΤΣΕ ΡΕ ΜΑΣΤΟΡΑ. ΠΟΥ ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΩ ΦΡΑΓΚΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΩ ΔΕΥΤΕΡΟ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΩ ΣΩΜΑΤΙΚΗ Η ΨΥΧΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΔΕΚΑ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΑΠΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ ΕΝΑ.
ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΔΥΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΟΙΙ ΔΥΟ? ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑΤΙ ΣΤΑΜΤΗΣΕΣ ΣΤΑ ΔΥΟ? ΑΣ ΕΚΑΝΕΣ 3 Η 4.
TAYTIZOMAI (66) ΔΕΝ TAYTIZOMAI (9)
SHARE
ΣΧΟΛΙΑ (8)
LIFO
8 σχόλια
Ταξινόμηση:
Προηγούμενα 1 Επόμενα
Shotgun (η) Shotgun (η) 17.1.2020 | 12:46
Πάντα κάτι θα σου λένε. Κι εγώ που έχω τέσσερα ακούω κακίες και σχόλια. Ολόκληρο βιβλίο μπορώ να γράψω με αυτά που ακούω.

Οι κριτές των πάντων αντιμετωπίζονται πολύ αποτελεσματικά με τρολαρισμα. Και είναι διπλό το κέρδος γιατί και γελάς με το πώς αλλοιώνονται τα μούτρα τους και σε αποφεύγουν κι όλας μετά.
13 0
Αναφορά Permalink
caramellll caramellll 17.1.2020 | 13:09
4;; Τι τέλειο! Να σου ζήσουν.
4 0
Αναφορά Permalink
Shotgun (η) Shotgun (η) 17.1.2020 | 13:30
Ευχαριστώ
0 0
Αναφορά Permalink
avatar τυχαίος περαστικός 17.1.2020 | 12:48
Απ' το ένα αυτί να σου μπαίνουν απ' το άλλο να σου βγαίνουν οι σαχλαμάρες που σου λένε.
5 0
Αναφορά Permalink
ο τρελός του χωριού ο τρελός του χωριού 17.1.2020 | 13:23
εσυ ξέρεις ποσα παιδιά θα κανεις κι πως μπορεις να τα ζισεις ......................... οι αλλοι να κοιταν τα δικα τους ..............
3 0
Αναφορά Permalink
ο τρελός του χωριού ο τρελός του χωριού 17.1.2020 | 13:23
εσυ ξέρεις ποσα παιδιά θα κανεις κι πως μπορεις να τα ζισεις ......................... οι αλλοι να κοιταν τα δικα τους ..............
2 0
Αναφορά Permalink
Snoopy Snoopy 17.1.2020 | 15:16
Κι εγώ δεν ήθελα δεύτερο παιδί, το ήξερα από πάντα ότι αν θα έκανα παιδί μου έφτανε ένα. Έτυχε να γίνει και κορίτσι όπως το ήθελα οπότε ήμουν μια χαρά. Όταν πήγε δυο τρία χρονών πολλοί ρωτούσαν που είναι το δεύτερο και συνήθως απαντούσα "εκεί που είναι όλα τα αγέννητα παιδιά" α χα χα χα χα χα χα. Η πλάκα είναι ότι με κοιτούσαν αλλά δεν τολμούσαν να με ρωτήσουν τι εννοώ (: Σε άλλους έλεγα παίρνοντας περίλυπο ύφος ότι ο Θεός δεν θέλει να αποκτήσουμε δεύτερο παιδί, είχε πλάκα γιατί ο άντρας μου ήθελε οπωσδήποτε και άλλο παιδί και δεν του άρεσαν αυτά τα αστεία μου (θα σκεφτόταν ότι είχα θράσος να ανακατεύω τον Θεό στις δικές μου αποφάσεις). Για ένα διάστημα είχα και ανέλπιστη βοήθεια από την μικρή. Με το που άκουγε για αδερφάκι έβαζε τα κλάματα και έλεγε ότι ζεν σέλει αδελφάτσι και εγώ έλεγα στον κόσμο ότι δεν θέλουμε αδελφάτσι και να μας αφήσουν ήσυχους (: Γενικά έχει ψωμί η όλη ιστορία και αν αρχίζεις να την διακωμωδείς θα δεις ότι θα γίνει αιτία για πολλά γέλια αντί να εκνευρίζεσαι και να θυμώνεις. Μπορείς να κάνεις κι εσύ δικές σου παρατηρήσεις στους άλλους, πχ ότι αυτοί φταίνε που δεν κάνεις δεύτερο γιατί είναι αποτρεπτική η όψη όσων έχουν κάνει δυο και τρία παιδιά. Ουπς! Όχι όχι δεν εννοούσες τους ίδιους.

(:
(:
(:
0 0
Αναφορά Permalink
avatar Enas_Typos 17.1.2020 | 15:32
Ξέρω πολλούς κομπλεξικούς στα χωριά κυρίως, που επειδή οι ίδιοι δεν έχουν παιδιά κάθονται και συκοφαντούν αυτούς που έχουν, το τι λένε δεν φαντάζεσαι. Είναι μεγάλο πράγμα να κάνεις παιδιά σήμερα, είναι ίσως μια από τις σημαντικότερες προσφορές στην κοινωνία που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, κάποιοι το γνωρίζουν αυτό κάποιοι άλλοι πάλι .....
0 0
Αναφορά Permalink
Προηγούμενα 1 Επόμενα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο lifo.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.     Μάθετε περισσότερα.     Αποδοχή