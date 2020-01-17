ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
17.1.2020 | 12:06
ΠΡΗΞΙΜΟ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕ ΕΥΚΝΕΥΡΙΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΣΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΜΟΝΟ ΤΟΥ.
ΣΕ ΡΩΤΑΝΕ ΠΟΙΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝ ΠΕΙΣ ΕΝΑ ΤΟΤΕ ΣΕΕ ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ Ή ΣΟΥ ΤΗ ΛΕΝΕ ΚΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΜΟΝΟ ΕΝΑ.
ΚΑΤΣΕ ΡΕ ΜΑΣΤΟΡΑ. ΠΟΥ ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΩ ΦΡΑΓΚΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΩ ΔΕΥΤΕΡΟ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΩ ΣΩΜΑΤΙΚΗ Η ΨΥΧΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΔΕΚΑ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΑΠΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ ΕΝΑ.
ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΔΥΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΟΙΙ ΔΥΟ? ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑΤΙ ΣΤΑΜΤΗΣΕΣ ΣΤΑ ΔΥΟ? ΑΣ ΕΚΑΝΕΣ 3 Η 4.
ΣΕ ΡΩΤΑΝΕ ΠΟΙΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝ ΠΕΙΣ ΕΝΑ ΤΟΤΕ ΣΕΕ ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ Ή ΣΟΥ ΤΗ ΛΕΝΕ ΚΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΜΟΝΟ ΕΝΑ.
ΚΑΤΣΕ ΡΕ ΜΑΣΤΟΡΑ. ΠΟΥ ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΩ ΦΡΑΓΚΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΩ ΔΕΥΤΕΡΟ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΩ ΣΩΜΑΤΙΚΗ Η ΨΥΧΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΔΕΚΑ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΑΠΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ ΕΝΑ.
ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΔΥΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΟΙΙ ΔΥΟ? ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑΤΙ ΣΤΑΜΤΗΣΕΣ ΣΤΑ ΔΥΟ? ΑΣ ΕΚΑΝΕΣ 3 Η 4.
Οι κριτές των πάντων αντιμετωπίζονται πολύ αποτελεσματικά με τρολαρισμα. Και είναι διπλό το κέρδος γιατί και γελάς με το πώς αλλοιώνονται τα μούτρα τους και σε αποφεύγουν κι όλας μετά.
(:
(:
(: