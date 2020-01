Τη γνώρισα από τις αναζητήσεις. Σαν αύριο θα κλείναμε 7 μήνες επικοινωνίας.

Μιλάγαμε μέσω emails κάθε μέρα, δύο και τρεις φορές. Είπαμε τα εσώψυχά μας, τους φόβους μας, τα μυστικά μας, τα θέλω μας, ξανά και ξανά. Άπειρα ξενύχτια πάνω στο πληκτρολόγιο να λέμε για τη ζωή μας, τα παιδικά μας χρόνια, τις χυλόπιτες και τις επιτυχίες μας. Τις σπουδές μας, τα επαγγελματικά μας, τα γκομενικά μας. Γελάσαμε, κλάψαμε, ζηλέψαμε, θυμώσαμε, καυγαδίσαμε.

Είπαμε μήπως βρεθούμε από κοντά, αλλά δεν το θελήσαμε κατά βάθος. Ούτε τηλέφωνα αλλάξαμε. Μείναμε στην εικόνα που είχαμε φτιάξει στο μυαλό μας.

Προχθές έλαβα το μήνυμα "Αγαπημένε μου, σ ευχαριστώ που μου στάθηκες στη πιο δύσκολη περίοδο της ζωής μου. Αντίο"

Έστειλα αμέσως email να καταλάβω τι έγινε αλλά μου επέστρεψε πίσω "Sorry, we were unable to deliver your message to the following address"

Είχε διαγράψει το account της...



Κατερίνα αν το διαβάζεις αυτό, θέλω να ξέρεις ότι σ' αγαπάω πολύ, κι ας μη σε είδα ποτέ μου. Κρίμα...