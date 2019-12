Η Δεκαετία του '10 ήταν σίγουρα η δεκαετία που με σημάδεψε, αφού έτσι κι αλλιώς ήμουν 18-28 κατά τη διάρκεια της. Στις αρχές της ήμουν ένας μαμούχαλος που δεν ξεκολλούσε από το Playstation και το ίντερνετ, και η μεγαλύτερη του έξοδος ήταν τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Τώρα πια, είμαι καμιά 50αρια κιλά λιγότερο και είμαι συνέχεια έξω...όσο μου το επιτρέπει ο καιρός, γιατί με ζορίζει το κρύο η αλήθεια είναι.Επίσης από κει που μπέρδευα το Βορρά με το Νότο, και τη Δύση με την Ανατολή, τώρα πλέον παίζω το χάρτη της Αττικής στα δάχτυλα. Επίσης από κει που με έσερναν σε οικογενειακά τραπέζια, τώρα πλέον μπορώ να πω όχι...γιατί δεν τη βρίσκω, και θέλω να κοιμάμαι την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, γιατί υπάρχει νέκρα παντού.



Είμαι περήφανος για την εξέλιξη μου κατά τη διάρκεια της δεκαετίας. Αυτό έχω να πω.



And last but not least, ήταν η δεκαετία που έμαθα για τη LiFo (ίσως ήταν και τέλη της προηγούμενης), και που έγραψα για πρώτη φορά στις εξομολογήσεις (το '13 νομίζω).