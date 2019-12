Μου ήρθαν στο μυαλό κάποια λόγια απο την τελευταία σκηνή του Matrix.

Why, Mr. Anderson? Why do you do it? Why get up? Why keep fighting? Why, Mr. Anderson, Why? Why do you persist?

Εγώ γιατί επιμένω; Αφού δεν πρόκειται ποτέ να βρώ ένα άτομο να ταιριάζουμε και να θέλει πραγματικά ο ένας τον άλλο. Βλέποντάς το ρεαλιστικά, η πιθανότητα είναι λίγο μικρότερη απο το να σβήσει ο ήλιος. Γιατί πιστεύω ότι κάποτε ίσως το καταφέρω? Why? Why do I persist?