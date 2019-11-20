ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
20.11.2019 | 21:07
ΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΣΕ SUPER...
ΚΟΥΡΑΣΗ ΠΑΙΔΙΑ,ΑΓΧΟΣ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΤΛ...
ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΡΗ ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΖΗΤΩ...
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΠΡΕΠΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ
ΚΟΥΡΑΣΗ ΠΑΙΔΙΑ,ΑΓΧΟΣ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΤΛ...
ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΡΗ ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΖΗΤΩ...
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΠΡΕΠΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ
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1 σχόλιο
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Meremeti 20.11.2019 | 22:03
Καλό κουράγιο!
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