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ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...
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20.11.2019 | 21:07

ΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΣΕ SUPER...
ΚΟΥΡΑΣΗ ΠΑΙΔΙΑ,ΑΓΧΟΣ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΤΛ...
ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΡΗ ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΖΗΤΩ...
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΠΡΕΠΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ
TAYTIZOMAI (11) ΔΕΝ TAYTIZOMAI ()
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