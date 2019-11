18 Νοεμβρίου, Δευτέρα, βαρετή θα πουν άλλοι, δν παλεύεται η αρχή της εβδομάδας θα πουν οι λοιποί. Εν αρχή μιας 8ημερης άδειας μετά από ένα 6μηνο,οντας και νέος στην τωρινή δουλειά. Εξόρμηση εν Ελλάδι τελικά σε φίλους στην Νότια Πελοποννήσο, μιας και το εξωτερικό δεν ευδοκιμήσε, αλλά ότι σε κράτα μακρυά από τους 4 τοίχους της καθημερινότητας, ισοδυναμεί έστω με μια μικρή ευτυχία. Λογιζεσαι λοιπόν, το τελευταίο αυτό 6μηνο, όπου, οι αλλαγές ήταν μεγάλες, δουλειά, σπίτι, διαπροσωπικα. Κ πλέον νιώθεις μια κάποια ηρεμία επιτέλους όπου βρίσκεις ξανά τον ευατο σου όπου ναι μεν αναπολείς αλλά δεν σου λείπει τίποτα από το πρόσφατο παρελθόν, και αναμένεις και τις γιορτινές μέρες, Christmas guy here. Οι συμβουλές π άκουγες όλο τον καιρό αυτό κ η κλασσική ατάκα, "βρες τα πρώτα με τον ευατο σου" μόνο απλή δν είναι εν τέλει. Καμία φορά για να ενώσεις αυτά τα κομμάτια που διαλύθηκαν εν μια νυκτί, χρειάζεται καιρός, πολύ καιρός, και συνήθως καταλήγεις ξανά εκεί. Το ταξίδι μετράει λένε, θα συμφωνήσω, αλλά πριν ταξιδέψεις καλύτερα αναλογισου σοβαρά, αν ο προορισμός αξίζει. Η επανάληψη κακά τα ψέματα, δεν κάνει καλό και όσο και αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι παίρνουμε μαθήματα για τα επόμενα, ξέρουμε βαθιά μέσα μας ότι δν πολύισχύει. Δεν αλλάζουν πολλοί, ίσως να θέλουν, να νομίζουν ότι θέλουν, το θέμα είναι αν μπορούν. Till then, κράτα την καλή παρέα, κράτα τους φίλους, πήγαινε τις βόλτες σου, κάνε ότι εσύ επιθυμείς, και ότι είναι να τύχει, θα τύχει, whatever works, που ήταν και ο τίτλος του αριστούργηματος του Allen, Cheers.