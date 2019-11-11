ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
11.11.2019 | 12:45
ΕΠΊΘΕΤΟ
ΘΈΛΗΣΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΆΡΩ ΤΟ ΕΠΊΘΕΤΟ ΤΟΥ ΆΝΤΡΑ ΜΟΥ.
ΕΊΧΑ ΑΠΌ ΜΙΚΡΉ ΔΥΟ ΕΠΊΘΕΤΑ ΓΙΑΤΊ ΕΊΜΑΙ ΠΑΙΔΊ ΕΚΤΟΣ ΓΆΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΉΘΕΛΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΉ ΝΑ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΊΣΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ.
ΌΛΟΙ ΜΠΕΡΔΕΎΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΊΘΕΤΑ ΜΟΥ (ΤΟ ΈΝΑ ΠΑΡΑΠΈΜΠΕΙ ΣΕ ΄΄ΜΙΚΡΟ΄΄ ΌΝΟΜΑ) ΚΑΙ ΕΓΏ ΚΟΥΡΆΣΤΗΚΑ.
ΜΕ ΤΗΝ ΜΆΝΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΠΆΩ ΚΑΘΌΛΟΥ ΚΑΛΆ. ΑΝ ΜΠΟΡΟΎΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΞΑΝΆ ΔΩ Ή ΝΑ ΜΗ ΤΗΣ ΞΑΝΆ ΜΙΛΉΣΩ ΘΑ ΉΤΑΝ ΕΥΤΥΧΊΑ ΓΙΑ ΜΈΝΑ. ΔΕΝ ΘΈΛΩ ΝΑ ΈΧΩ ΚΑΜΙΆ ΣΧΈΣΗ ΜΑΖΊ ΤΗΣ.
ΘΑ ΠΆΡΩ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΜΟΥ ΜΕΤΆ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΠΆΩ ΣΤΟ ΝΗΣΊ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΜΟΥ.
ΔΎΣΚΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΌΛΗ ΑΥΤΉ ΆΛΛΑ ΘΑ ΤΗΝ ΚΆΝΩ ΜΕ ΧΑΡΆ.
ΝΑ ΕΛΠΊΣΟΥΜΕ ΠΩΣ ΌΛΑ ΘΑ ΓΊΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΟΛΛΉΣΟΥΜΕ ΠΟΥΘΕΝΆ.
ΕΊΧΑ ΑΠΌ ΜΙΚΡΉ ΔΥΟ ΕΠΊΘΕΤΑ ΓΙΑΤΊ ΕΊΜΑΙ ΠΑΙΔΊ ΕΚΤΟΣ ΓΆΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΉΘΕΛΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΉ ΝΑ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΊΣΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ.
ΌΛΟΙ ΜΠΕΡΔΕΎΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΊΘΕΤΑ ΜΟΥ (ΤΟ ΈΝΑ ΠΑΡΑΠΈΜΠΕΙ ΣΕ ΄΄ΜΙΚΡΟ΄΄ ΌΝΟΜΑ) ΚΑΙ ΕΓΏ ΚΟΥΡΆΣΤΗΚΑ.
ΜΕ ΤΗΝ ΜΆΝΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΠΆΩ ΚΑΘΌΛΟΥ ΚΑΛΆ. ΑΝ ΜΠΟΡΟΎΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΞΑΝΆ ΔΩ Ή ΝΑ ΜΗ ΤΗΣ ΞΑΝΆ ΜΙΛΉΣΩ ΘΑ ΉΤΑΝ ΕΥΤΥΧΊΑ ΓΙΑ ΜΈΝΑ. ΔΕΝ ΘΈΛΩ ΝΑ ΈΧΩ ΚΑΜΙΆ ΣΧΈΣΗ ΜΑΖΊ ΤΗΣ.
ΘΑ ΠΆΡΩ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΜΟΥ ΜΕΤΆ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΠΆΩ ΣΤΟ ΝΗΣΊ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΜΟΥ.
ΔΎΣΚΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΌΛΗ ΑΥΤΉ ΆΛΛΑ ΘΑ ΤΗΝ ΚΆΝΩ ΜΕ ΧΑΡΆ.
ΝΑ ΕΛΠΊΣΟΥΜΕ ΠΩΣ ΌΛΑ ΘΑ ΓΊΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΟΛΛΉΣΟΥΜΕ ΠΟΥΘΕΝΆ.
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