ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
6.11.2019 | 12:30
ΑΠΟΚΟΥΜΠΙ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ,ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΔΗΛΑΔΗ ΑΚΟΥΜΠΙΕΣΤΕ , ΚΟΙΤΑΖΕΣΤΕ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕΞ ΑΛΛΙΩΣ ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ?Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΑΣΚΗΜΟ ΠΡΑΜΑ ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΙΖΕΤΕ.....ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΣΥΜΠΑΝΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ,ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΩΝΥΜΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΝΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΟΚΟΥΜΠΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΟΥ
ΤΗΝ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΟΥ
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ