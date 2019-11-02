ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
2.11.2019 | 22:52
ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ ΑΛΛΟ ΤΗ ΜΑΝΑ ΜΟΥ
ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ ΑΛΛΟ ΤΗ ΜΑΝΑ ΜΟΥ. ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΞΕΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΚΡΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΙ. ΚΑΝΩ ΤΙΣ ΔΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ, ΠΑΛΙ ΘΑ ΒΡΕΙ ΝΑ ΓΚΡΙΝΑΙΞΕΙ ΚΑΙ ΑΜΑ ΑΝΤΙΜΙΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ... ΜΕ ΕΚΜΗΔΕΝΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ.... ΚΑΝΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΟΝΗ ΜΟΥ.. ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ... (ΕΝΩ ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ), ΚΑΝΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ.... ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΤΙ ΤΑ ΚΑΝΕΙΣ , ΠΙΑΣΕ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΟΤΙ ΝΑ ΝΑΙ ΝΑ ΧΕΙΣ ΧΡΗΜΑ, ΕΤΣΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ... ΜΑΣ ΕΧΕΙΣ ΖΑΛΙΣΕΙ, ΕΙΣΑΙ ΑΧΡΗΣΤΗ... ΑΝΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΝΑ ΣΕ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΧΩΡΙΣΕΙ, ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙΣ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ. ΠΕΡΙΤΩ Ν ΑΠΩ ΕΙΜΑΙ 23 ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΧΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ,..ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΜΕ ΠΙΑΝΕΙ ΣΥΓΧΗΣΗ ΚΑΙ ΜΠΕΡΔΕΥΟΜΑΙ, ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΝΑ ΞΑΝΥΓΥΡΙΣΩ.
ΑΥΤΑ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, ΑΠΛΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ. ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΞΩ ΤΠΤ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΓΙΑΣΩ.
υ/σ ΠΑΝΤΩΣ ΑΝ ΒΡΩ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΑΝΕ ΠΙΣΩ ΜΗ ΣΤΡΑΦΗ ΟΙ ΔΟΥΛΙΕΣ
ΑΥΤΑ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, ΑΠΛΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ. ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΞΩ ΤΠΤ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΓΙΑΣΩ.
υ/σ ΠΑΝΤΩΣ ΑΝ ΒΡΩ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΑΝΕ ΠΙΣΩ ΜΗ ΣΤΡΑΦΗ ΟΙ ΔΟΥΛΙΕΣ
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ
1 σχόλιο
Ταξινόμηση:
Προηγούμενα 1 Επόμενα
THEiA 3.11.2019 | 02:12
Γλυκιά μου, κλείσε τ' αυτιά σου σ' αυτές τις ανοησίες που ακούς κ κάνε το καλύτερο για τον εαυτό σου!!! Δύσκολο, το ξέρω, αλλά εδώ μιλάμε για τη ΔΙΚΗ ΣΟΥ ζωή.
0 0
Αναφορά Permalink Απάντηση στο σχόλιο
Προηγούμενα 1 Επόμενα