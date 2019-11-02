ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
2.11.2019 | 18:08
ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΠΕΡΔΕΜΑ
ΕΙΜΑΙ 22 ΧΡΟΝΩΝ Κ ΣΠΟΥΔΑΖΩ ΣΤΗ ΣΑΛΟΝΙΚΗ Κ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΕΩΣ ΤΕΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΜΙΛΟΥΣΑ ΜΕ ΕΝΑ ΤΥΠΟ ΤΟΝ ΑΡΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ ΜΟΥ. ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΒΡΕΘΕΙ , ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΕΙ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΔΕΝ ΕΚΑΤΣΕ Κ ΕΙΧΑΜΕ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ .
ΕΓΩ ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΕΙΧΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΧΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΠΟΤΕ ΜΙΛΑΓΑΜΕ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Κ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΒΓΑΙΝΕ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΕΚΟΨΑ ΑΥΤΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΣΥΝΕΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΜΕ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΕΙΧΑ ΣΤΟ ΦΤΥΣΙΜΟ.
ΚΑΙ ΕΔΩ Κ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑ ΝΑ ΜΙΛΑΩ ΜΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΠΟΛΥ ΕΙΝΑΙ Κ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΛΛΑ ΜΕΝΕΙ Κ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΑΘΗΝΑ. ΒΕΒΑΙΑ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΜΕΙΩΘΕΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΕΝΟΣ , ΜΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΠΡΙΝ ΑΠΛΑ ΜΙΛΑΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ. ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΡΧΟΤΑΝ ΤΩΡΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΤΟ ΣΚ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΑ Κ ΕΓΩ ΜΟΝΙΜΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΗΡΘΕ Κ ΕΓΩ ΕΙΧΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΞΕΝΕΡΩΣΕΙ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟ Κ ΝΑ ΜΗΝ ΒΛΕΠΕΣΤΕ Η ΕΣΤΩ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ..
ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΒΓΗΚΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΒΡΕΘΗΚΑ ΤΥΧΑΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΜΙΛΑΓΑΜΕ ΗΠΙΑΜΕ ΑΡΚΕΤΑ ΕΓΩ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΗΜΟΥΝ ΖΑΝΤΑ ΕΣΤΕΙΛΑ Κ ΦΩΤΟ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΣ ΠΑΡΟΛΟΥ ΠΟΥ ΗΞΕΡΕ ΟΤΙ Ο ΑΡΗΣ ΜΕ ΓΟΥΣΤΑΡΕ.( ΤΟ ΕΙΧΑΜΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ ) ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ.
Ο ΑΡΗΣ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΟΤΙ ΜΙΛΑΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΩΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑ ΣΤΟ ΦΒ..
Κ Ο ΑΡΗΣ ΜΕ ΦΙΛΗΣΕ Κ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΜΕ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ Κ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΙ ΚΑΤΙ ΣΤΟ ΦΙΛΟ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΩ ΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΥΣΤΑΡΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. Κ ΕΓΩ ΤΟΥ ΕΙΠΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ.
ΚΑΙ ΕΝΩ ΤΟΥ ΕΧΩ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ ΜΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ Κ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΕΣΤΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΦΕ..
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ
ΝΑ ΠΑΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ, ΝΑ ΔΩ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ;
ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΑΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ , ΕΓΩ ΕΞΑΛΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΙ ΑΠΛΑ ΜΙΛΑΜΕ ;
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ ΤΟ ΜΑΘΕΙ ΘΑ ΘΥΜΩΣΕΙ ;
ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΩ ΜΙΑ ΠΑΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΗ ;
ΝΑ ΞΕΚΟΨΩ Κ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ;
ΓΕΝΙΚΑ ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΑΣ
ΕΓΩ ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΕΙΧΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΧΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΠΟΤΕ ΜΙΛΑΓΑΜΕ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Κ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΒΓΑΙΝΕ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΕΚΟΨΑ ΑΥΤΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΣΥΝΕΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΜΕ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΕΙΧΑ ΣΤΟ ΦΤΥΣΙΜΟ.
ΚΑΙ ΕΔΩ Κ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑ ΝΑ ΜΙΛΑΩ ΜΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΠΟΛΥ ΕΙΝΑΙ Κ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΛΛΑ ΜΕΝΕΙ Κ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΑΘΗΝΑ. ΒΕΒΑΙΑ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΜΕΙΩΘΕΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΕΝΟΣ , ΜΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΠΡΙΝ ΑΠΛΑ ΜΙΛΑΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ. ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΡΧΟΤΑΝ ΤΩΡΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΤΟ ΣΚ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΑ Κ ΕΓΩ ΜΟΝΙΜΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΗΡΘΕ Κ ΕΓΩ ΕΙΧΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΞΕΝΕΡΩΣΕΙ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟ Κ ΝΑ ΜΗΝ ΒΛΕΠΕΣΤΕ Η ΕΣΤΩ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ..
ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΒΓΗΚΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΒΡΕΘΗΚΑ ΤΥΧΑΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΜΙΛΑΓΑΜΕ ΗΠΙΑΜΕ ΑΡΚΕΤΑ ΕΓΩ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΗΜΟΥΝ ΖΑΝΤΑ ΕΣΤΕΙΛΑ Κ ΦΩΤΟ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΣ ΠΑΡΟΛΟΥ ΠΟΥ ΗΞΕΡΕ ΟΤΙ Ο ΑΡΗΣ ΜΕ ΓΟΥΣΤΑΡΕ.( ΤΟ ΕΙΧΑΜΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ ) ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ.
Ο ΑΡΗΣ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΟΤΙ ΜΙΛΑΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΩΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑ ΣΤΟ ΦΒ..
Κ Ο ΑΡΗΣ ΜΕ ΦΙΛΗΣΕ Κ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΜΕ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ Κ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΙ ΚΑΤΙ ΣΤΟ ΦΙΛΟ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΩ ΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΥΣΤΑΡΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. Κ ΕΓΩ ΤΟΥ ΕΙΠΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ.
ΚΑΙ ΕΝΩ ΤΟΥ ΕΧΩ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ ΜΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ Κ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΕΣΤΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΦΕ..
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ
ΝΑ ΠΑΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ, ΝΑ ΔΩ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ;
ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΑΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ , ΕΓΩ ΕΞΑΛΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΙ ΑΠΛΑ ΜΙΛΑΜΕ ;
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ ΤΟ ΜΑΘΕΙ ΘΑ ΘΥΜΩΣΕΙ ;
ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΩ ΜΙΑ ΠΑΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΗ ;
ΝΑ ΞΕΚΟΨΩ Κ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ;
ΓΕΝΙΚΑ ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΑΣ
Τι εννοείτε με ολο αυτο, γιατι δεν καταλαβα τιποτα.