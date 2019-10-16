ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
16.10.2019 | 10:54
Η ΑΛΛΗ.
ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΟΥ ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΗ ΜΟΥ.ΜΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕ ΒΟΗΘΑΕΙ.ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΑΥΤΟΣ..ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΥΓΩ..ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΕΝΑΧΩΡΕΙ.ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΔΩ ΜΕ ΑΛΛΗ..ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ. ΕΓΩΙΣΜΟΣ;ΖΗΛΕΙΑ;ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΩ..ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΩ.
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