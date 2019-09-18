ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
18.9.2019 | 09:49
ΦΙΛΙΕΣ
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΔΩ ΣΤΟ SITE ΕΙΔΑ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΔΕΝ ΗΜΟΥΝ ΠΟΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΕΙΧΑ ΚΑΛΕΣ ΦΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΩΣ ΟΤΙ ΤΕΛΕΙΩΣΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΛΕΟΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΙΛΕΣ ΜΟΥ ΦΥΓΑΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ
ΚΙ ΕΧΩ ΜΕΙΝΕΙ ΜΟΝΗ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΝΑ ΒΡΩ ΠΑΡΕΕΣ; ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΤΗΚΑ, ΠΗΓΑΙΝΩ ΑΛΛΑ ΝΙΩΘΩ ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΗ.
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΙΣΩΣ ΚΑΝΩ ΕΓΩ ΛΑΘΟΣ ΣΕ ΚΑΤΙ ΑΠΛΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΓΩ ΕΝΑΝ ΡΥΜΑΔΙ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ ΚΑΤΙ.
ΔΕΝ ΗΜΟΥΝ ΠΟΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΕΙΧΑ ΚΑΛΕΣ ΦΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΩΣ ΟΤΙ ΤΕΛΕΙΩΣΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΛΕΟΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΙΛΕΣ ΜΟΥ ΦΥΓΑΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ
ΚΙ ΕΧΩ ΜΕΙΝΕΙ ΜΟΝΗ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΝΑ ΒΡΩ ΠΑΡΕΕΣ; ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΤΗΚΑ, ΠΗΓΑΙΝΩ ΑΛΛΑ ΝΙΩΘΩ ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΗ.
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΙΣΩΣ ΚΑΝΩ ΕΓΩ ΛΑΘΟΣ ΣΕ ΚΑΤΙ ΑΠΛΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΓΩ ΕΝΑΝ ΡΥΜΑΔΙ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ ΚΑΤΙ.
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