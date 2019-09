Γνωριστήκαμε στο internet, είμαι ερωτευμένη μαζί του πάνω από ένα χρόνο. Για πολύ καιρό δεν μου έδινε τη σημασία που ήθελα, επειδή βρισκόταν σε σχέση. Χαθήκαμε για μήνες. Και ξαφνικά μου είπε ότι θέλει να προσπαθήσουμε να γίνει κάτι μεταξύ μας. Να νιώθει άραγε κάτι για μένα; Ή απλά θέλει να περάσει το χρόνο του μέχρι να βρει άλλη; Όπως και να χει, εγώ είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί του και τον σκέφτομαι συνέχεια. Με έκανε να νιώσω πολύ βαθιά συναισθήματα. Τον σκέφτομαι και μου έρχεται στο μυαλό αυτό το τραγούδι:



You do something to me

Something deep inside

I'm hanging on the wire

For a love I'll never find



You do something wonderful

Then chase it all away

Mixing my emotions

That throws me back again