ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
14.9.2019 | 11:08
ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΑ ΠΑΡΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ
ΕΚΠΕΜΠΩ ΣΟΣ ΚΑΠΝΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ.ΛΟΙΠΟΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΚΟΠΕΛΑ 22 ΕΤΩΝ ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΕ ΠΑΡΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ .ΜΕ ΠΟΛΥ ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΥΣΤΙΚΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ,ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΥ ΥΓΕΙΗΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΑΘΟΣ, ΕΙΛΙΚΡΕΙΝΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΑΒΓΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΑ.Ο ΚΑΙΡΟΣ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΟΛΥ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟ ΦΑΝΕΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΝΟΙΑΖΕ ΑΝ ΘΑ ΒΡΕΙ ΚΑΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΑΖΕ ΜΟΝΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΗΣ.ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΛΟΙΠΟΝ ΑΡΧΙΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΗΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΔΥΣΚΟΛΕΥΤΗΚΑΝ ΑΡΚΕΤΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΕΥΕ.ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΗΘΕΛΕ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΖΙ.ΞΑΦΝΙΚΑ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΑΛΛΑΖΕ ΚΑΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΓΥΡΙΣΕ ΜΠΟΥΜΕΡΑΓΚ.Η ΚΑΘΗΜΕΡΗΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΤΟΣΗ ΤΡΙΒΗ ΕΙΧΕ ΠΙΕΣΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ.Η ΚΟΠΕΛΑ ΣΑΝ ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΠΡΑΞΕ ΑΝΑΛΟΓΑ.ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΜΗΝΥΜΑ ΧΩΡΙΣΜΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ.ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΙΩΣΕ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΠΟΣΟ ΤΟΝ ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ, ΤΗΝ ΔΙΩΧΝΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΕ ΗΔΗ Η ΕΠΟΜΕΝΗ. ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ?
ΑΥΤΟΣ ΤΙ ΖΏΔΙΟ ΕΊΝΑΙ;