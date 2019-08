Θέλω να πω μέσα από τη καρδιά μου καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Όλα θα πάνε καλά είτε περάσετε, είτε όχι. Να είστε έξυπνοι, να ψάχνετε το καλύτερο και να το κηνυγατε. Εκεί έξω τα πράγματα είναι πολύ πιο διαφορετικά από ότι είναι στο πλαίσιο που ζείτε τώρα. Ζήστε όμορφα και περήφανα.



Ειδα πριν λίγο τυχαία τις τοπ 5 επιλογές για όσους "απέτυχαν".

1) ξαναδωσε

2) δώσε 10%

3) φύγε στο εξωτερικό

4) κολλέγιο

5) ιιεκ - διεκ



Εγω, με την δική μου εμπειρία (είμαι 22, been there done that) αλλά και των φίλων μου προτείνω :

1) ξαναδωσε (και τρίτη φορά αν δεν κάτσει αυτο που θες την δεύτερη Υ. Σ. Μην γίνεις βάρος στα οικονομικά των γονιών σου όμως, άλλο να μην γίνει παρόλο που προσπαθησες και άλλο να πας yolo. Υ. Σ. Το να διαβάζεις μόνο για τις πανελλήνιες δεν είναι και τόσο δημιουργικό, κάνε κάτι άλλο παράλληλα, όχι να σε αποσπά αλλά για να σε εμψυχώνει και να σε τονώνει π.χ γυμναστήριο, άθλημα, ξένη γλώσσα)

2) κάνε 10% και πήγαινε και σε δημοσιο ιεκ. Έτσι ο χρόνος που περιμένεις δεν θα πάει χαμένος στην αναμονή. (bonus: αν πας τεχνικός υπολογιστών εχεις και πιστοποιημενη γνώση υπολογιστών στο βιογραφικό σου)

3) πήγαινε σε ιεκ και έπειτα κάνε σεμινάρια και επιμορφώσεις, εμπλούτισε τη γνώση που έλαβες και το βιογραφικό σου. Μη μείνεις στάσιμος.

4) ΕΑΠ (δεν το βάζω ιεραρχικά τέταρτο. Πιστεύω όμως ότι θα γνωρίσεις άτομα στο ιεκ που πήγαν στο εαπ και θα έχουν να μοιραστούν εμπειρίες και γνώσεις μαζί σου ώστε να δεις αν θέλεις ή όχι να το τολμήσεις. Έχω φίλο που διδάσκει σε ιεκ και το κάνει παράλληλα.)

5) μην λιποτακτησεις στο εξωτερικό. Βάλε τα δυνατά σου και φύγε. Φύγε με εφόδια. Το λέω για να μην νομίζεις ότι εκεί θα είναι εύκολα επειδή δεν είναι Ελλάδα. Αν έχεις γνωστούς σε κάποια χώρα του εξωτερικού που σου προσφέρουν δουλειά και θέλουν να σε βοηθήσουν, καντο.

6) αν έχεις τη δυνατότητα για ιδιωτικό ιεκ, πήγαινε.

7) αν έχεις ταλέντο για ΑΣΚΤ, δώσε εξετάσεις. Προετοιμασου και πήγαινε.( BTW έγιναν περισσότερες οι ΑΣΚΤ φέτος.)

8, 9,10...) υπάρχουν πολλές λύσεις, μην ακούς τον κάθενα, ψαξου, βρες αυτό που σου ταιριάζει και κηνυγησε το.





Όλα θα πάνε καλά.

Να είσαι ευγνώμων για όλα όσα έχεις, για όλα όσα απέκτησες και όσα θα αποκτήσεις.

Μην ντραπεις στιγμή για την αποτυχία σου. Στεναχωρησου, κλαψε, φώναξε, σπαστά όλα, νευρίασε, απογοητευσου. Λογικό είναι. Μην σε πάρει από κάτω όμως, αυτό είναι μια φάση. Κάνε τη μετάβαση.





Ελπίζω να βοήθησα λίγο. :)