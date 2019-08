προσπαθουσα εδω και λιγη ωρα να μπω στην ηλεκτρονικη γραμματεια της σχολης και δεν με αφηνε. και μου εβγαζε το εξης μηνυμα "Η σύνδεση απέτυχε. An error occured while trying to validate user credentialsUser cannot be found in external authentication provider. (AuthPublisherObject)".

Στην σχολή μπήκα το 2011. δεν καταφερα να βρω καποιο σχετικο αρθρο σχετικα με τις διεγραφες και τι ισχυει ή αν υπάρχει κάποια ειδοποιηση αν και οταν σε διαγραψουν.

Γνωριζει καποιος τι γίνεται και αν με έχουν διαγράψει?



Ευχαριστώ