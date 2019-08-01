ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
1.8.2019 | 23:58
ΜΕ ΕΚΝΕΥΡΙΖΕΙ Η ΠΕΘΕΡΑ ΜΟΥ
ΜΕ ΕΚΝΕΥΡΙΖΕΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ Η ΠΕΘΕΡΑ ΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΚΟΤΡΟΠΗ , ΝΕΥΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΡΙΑ, ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΜΑΥΡΗ ΤΗ ΖΩΗ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ - ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΠΙΤΙ (ΕΥΤΥΧΩΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΕΓΡΑΦΑΝ ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟΣΑ ΚΙ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ ΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΓΡΑΨΩ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΒΙΒΛΙΟ).
ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΠΛΕΟΝ ΜΟΛΙΣ ΤΗ ΔΩ ΕΚΝΕΥΡΙΖΟΜΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΗΣ. ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΝΕΧΟΜΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ , ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΤΙ ΕΧΩ ΤΡΑΒΗΞΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΤΡΑΒΑΩ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΑΝΑΒΟΥΝ ΤΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ. ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΜΟΥ? ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ (ΜΑΣ ΚΑΤΣΙΚΩΘΗΚΕ!!) ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΗ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΩ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΜΕ ΠΙΑΝΕΙ ΤΡΕΛΑ. ΚΙ ΑΥΤΗ ΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΕΠΙΤΗΔΕΣ , ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΕΚΝΕΥΡΙΣΕΙ. ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΝΙΩΘΩ?
ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΠΛΕΟΝ ΜΟΛΙΣ ΤΗ ΔΩ ΕΚΝΕΥΡΙΖΟΜΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΗΣ. ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΝΕΧΟΜΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ , ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΤΙ ΕΧΩ ΤΡΑΒΗΞΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΤΡΑΒΑΩ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΑΝΑΒΟΥΝ ΤΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ. ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΜΟΥ? ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ (ΜΑΣ ΚΑΤΣΙΚΩΘΗΚΕ!!) ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΗ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΩ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΜΕ ΠΙΑΝΕΙ ΤΡΕΛΑ. ΚΙ ΑΥΤΗ ΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΕΠΙΤΗΔΕΣ , ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΕΚΝΕΥΡΙΣΕΙ. ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΝΙΩΘΩ?
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1 σχόλιο
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Bluesea2501 2.8.2019 | 01:53
Για να έχεις πεθερά έχεις και άντρα. Τι λέει για όλα αυτά; Δική του δουλειά να βάλει όρια στη μαμά του. Δεν το έκανε βέβαια 15 χρόνια αλλά αν τον ενδιαφερεις ακόμα ίσως το κάνει τώρα. Μίλα του λοιπόν!
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