Κι έχει περάσει ένας μήνας. Άλλη μία πανσέληνος. Το φως της ξανάρθε αλλά εσύ όχι. Δεν θυμάσαι που κάθε φορά σου έλεγα ραντεβού στο φεγγάρι. You have forsaken me.



Όνειρα γλυκά, λευκά γλυκά