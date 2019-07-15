ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
15.7.2019 | 18:28
παππούς
ΠΑΠΠΟΥΛΗ ΜΟΥ ΠΟΣΟ ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙΣ!!!!!
ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΞΑΝΑΒΡΕΘΟΥΜΕ !! ΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!! ΜΟΝΟ ΕΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ!!! Σ'ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ
ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙΣ...
ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΞΑΝΑΒΡΕΘΟΥΜΕ !! ΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!! ΜΟΝΟ ΕΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ!!! Σ'ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ
ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙΣ...
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