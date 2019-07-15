Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το Adblocker για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας. Δείτε πώς.
Βρήκατε κάποιο λάθος ή παράλειψη;     Επικοινωνήστε μαζί μας  »
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
« Προηγούμενο  
Τυχαίο
  Επόμενο »
15.7.2019 | 18:28

παππούς

ΠΑΠΠΟΥΛΗ ΜΟΥ ΠΟΣΟ ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙΣ!!!!!
ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΞΑΝΑΒΡΕΘΟΥΜΕ !! ΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!! ΜΟΝΟ ΕΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ!!! Σ'ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ
ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙΣ...
TAYTIZOMAI (51) ΔΕΝ TAYTIZOMAI (3)
SHARE
LIFO
Δεν υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο lifo.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.     Μάθετε περισσότερα.     Αποδοχή