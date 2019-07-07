ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
7.7.2019 | 00:28
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ΗΜΟΥΝ ΜΕ ΜΙΑ ΦΙΛΗ ΜΟΥ. ΓΕΛΟΥΣΑΜΕ, ΠΕΡΝΟΥΣΑΜΕ ΟΜΟΡΦΑ, ΟΛΑ ΚΑΛΑ. ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΠΗΓΕ ΝΑ ΧΑΙΡΕΤΗΣΕΙ ΕΝΑΝ ΓΝΩΣΤΟ ΤΗΣ. ΕΓΩ ΕΙΧΑ ΣΗΚΩΘΕΙ ΑΠ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΟΡΘΙΑ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΚΕΙ.
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΑ, ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΟ ΕΝΙΩΣΑ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΕΝΤΟΝΟ. ΟΛΟΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΚΟΙΤΑΕΙ ΕΝΤΟΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΔΟΥΜΕ. ΤΟ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ. ΣΤΕΚΟΜΟΥΝ ΕΚΕΙ , ΜΟΝΗ ΜΟΥ, ΝΙΩΘΟΝΤΑΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΑΒΟΛΑ. ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΜΕ ΚΟΙΤΑΞΕ. ΜΕ ΚΟΙΤΟΥΣΕ ΓΙΑ ΠΟΛΛΗ ΩΡΑ, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΗΚΩΣΩ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΜΗΧΑΝΙΑ.
ΚΟΙΤΑΧΤΗΚΑΜΕ!!!! ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΒΛΕΜΜΑ , ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΜΕ ΕΧΟΥΝ ΞΑΝΑΚΟΙΤΑΞΕΙ ΕΤΣΙ. ΤΟΝ ΚΟΙΤΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΥΡΩ ΜΟΥ. ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ. ΗΤΑΝ ΛΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΚΙ ΕΓΩ ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ. ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΑ ΤΙΠΟΤΑ, ΔΕΝ ΚΟΙΤΟΥΣΑ ΑΛΛΟΥ, ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΑ ΤΙΠΟΤΑ. ΑΠΛΑ ΤΟΝ ΚΟΙΤΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΙΩΘΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΝΑ ΧΤΥΠΑ ΣΑΝ ΤΡΕΛΗ!!!! ΗΤΑΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΞΑΝΑΝΙΩΣΕΙ ΕΤΣΙ. ΗΡΘΕ Η ΦΙΛΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΟΙΤΑΖΟΜΑΣΤΑΝ. ΜΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΤΙΠΟΤΑ. ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΕ ΣΚΟΥΝΤΗΞΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΟΤΙ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ!! ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΒΛΕΜΜΑ. ΜΑΛΛΟΝ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΣΑΝ ΑΥΤΟ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΝΙΩΘΕΙΣ ΟΤΙ ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΕΣ ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΑ!! ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΘΥΜΑΜΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ, ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ!! ΣΠΑΝΙΩΣ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΕΝΙΩΘΑ.... Ή ΝΙΩΘΩ;;
ΗΘΕΛΑ ΜΟΝΟ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΥΓΕΣ ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΑΣΑ. ΜΟΥ ΦΕΡΘΗΚΕΣ ΑΠΑΣΙΑ, ΠΏΣ ΝΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΩ ΑΛΛΩΣΤΕ; ΗΣΟΥΝ ΟΜΩΣ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ!! ΑΚΟΜΑ ΕΙΣΑΙ;; ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΣΕ ΕΙΔΑ!! ΗΣΟΥΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΩΤΑΣ .. ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΜΕ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΝΙΩΣΩ ΕΤΣΙ. Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΕΧΩ ΔΕΙ. ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ , ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΜΕ ΚΟΙΤΟΥΣΕΣ ΕΝΙΩΘΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ!! ΑΚΟΜΑ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΕΡΝΑΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΑΝ!! Ή ΠΟΥ ΣΕ ΕΒΛΕΠΑ ΤΥΧΑΙΑ. ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΑΣΑ!!!
ΜΕ ΠΛΗΓΩΣΕΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ, ΕΦΥΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΓΕΙΑ .. ΑΠΛΑ ΕΦΥΓΕΣ .. ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΑΛΛΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΝΙΩΣΩ ΕΤΣΙ, ΤΟΣΟ ΔΥΝΑΤΑ!! ΣΕ ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ ΚΙ ΑΣ ΜΕ ΞΕΧΑΣΕΣ, ΚΙ ΑΣ ΜΟΥ ΦΕΡΘΗΚΕΣ ΑΣΧΗΜΑ. ΣΕ ΑΓΑΠΑΩ ΠΟΛΥ!!! ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ. ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΕ "ΑΦΗΣΩ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ". ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΩ, ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕΣ ΚΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΩ. ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΣΤΑ ΕΙΧΑ ΠΕΙ ΠΟΤΕ, ΟΥΤΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ ΒΕΒΑΙΑ. ΥΠΟΚΡΙΝΟΜΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΞΕΧΑΣΑ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΕ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ. ΟΝΤΩΣ ΔΕΝ ΣΕ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΣΥΧΝΑ.. ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΝΩ , ΝΙΩΘΩ ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ. ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ.. ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΑΠΛΑ ΝΑ ΣΕ ΑΓΚΑΛΙΑΣΩ. ΟΧΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ, ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΟΤΙ ΣΕ ΑΓΑΠΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΩ.
ΕΙΣΑΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ!!!ΘΑ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!! ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΠΙΑ.. ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ, ΝΑ ΒΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΟΠΩΣ ΑΓΑΠΗΣΑ ΚΙ ΕΓΩ ΕΣΕΝΑ!! ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ ΣΕ ΓΝΩΡΙΣΑ, ΜΟΥ ΑΛΛΑΞΕΣ ΤΗΝ ΖΩΗ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΚΟ ΦΥΣΙΚΑ. ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΖΑ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΑΝ ΜΟΥ ΔΙΝΟΤΑΝ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΑΛΙ ΝΑΙ ΘΑ ΕΛΕΓΑ, ΘΑ ΤΑ ΕΚΑΝΑ ΟΛΑ ΠΑΛΙ ΑΠ ΤΗΝ ΑΡΧΗ!!! ΚΙ ΑΣ ΓΙΝΟΝΤΟΥΣΑΝ ΤΑ ΙΔΙΑ Ή ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, ΔΕΝ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ!!! Σ ΑΓΑΠΑΩ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΣΕ ΑΛΛΑΖΑ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ!! ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ!!!! ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΕΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΡΩΤΕΥΤΕΙ.. ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΞΕΡΩ ΤΙ ΕΝΙΩΣΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ. ΚΑΙ ΕΣΥ ΞΕΡΕΙΣ. ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ ΣΕ ΗΘΕΛΑ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ.. ΘΑ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!!! ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ, ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΑ ΠΑΝΤΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ!! ΜΕ ΤΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΔΕΙ!!!!ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΝΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΑΓΚΑΛΙΑ, ΕΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΟ, ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ, ΕΝΑ ΧΑΔΙ.. ΘΑ ΕΔΙΝΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑ ΝΙΩΣΩ ΕΤΣΙ. ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ, "ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΜΑΣ". ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΕΚΑΝΕΣ ΚΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΚΙ ΑΣ ΜΕ ΠΛΗΓΩΣΕΣ.. ΕΙΣΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΝΑ!! Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΣ! Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΒΛΕΠΩ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ!! ΓΝΩΡΙΖΩ ΝΕΑ ΑΤΟΜΑ, ΠΕΡΝΑΩ ΚΑΛΑ.. ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΣΥ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ.. ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ!!!... ΘΕΛΩ ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ. ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΚΑΠΟΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΘΕΛΕΙ ΣΑΝ ΤΡΕΛΗ... ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΑΓΑΠΑΕΙ ΟΠΩΣ ΕΓΩ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.. Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΣΕΝΑ!!!!!!!!!! ΑΠΟ ΠΑΝΤΑ! ΕΙΜΑΙ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ....ΑΠΟ ΠΑΝΤΑ!!!!!!!!! ΕΙΣΑΙ Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ... ΑΝ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕΣ ΤΡΕΞΕ, ΘΑ ΕΤΡΕΧΑ. ΘΑ ΕΚΑΝΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ... Σ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ.. ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΠΑΝΤΑ.. ΝΑ ΠΕΡΝΑΣ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ!!! ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ.. ΚΙ ΑΝ ΜΕ ΣΚΕΦΤΕΙΣ ΠΟΤΕ, ΝΑ ΜΕ ΘΥΜΑΣΑΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ!! ΟΠΩΣ ΚΙ ΕΓΩ!! ΕΚΑΝΑ ΚΙ ΕΓΩ ΛΑΘΗ, ΤΟ ΞΕΡΩ. ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ.. Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ!! ΤΟ ΧΩ ΠΕΙ ΤΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΟΥ ΕΠΑΨΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΠΙΑ... ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΣΤΟ ΕΙΠΑ ΠΟΤΕ! ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ... ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ... ΚΑΙ ΑΝ ΜΙΛΗΣΩ ΚΡΥΒΟΜΑΙ... ΔΕ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ ΠΩΣ ΜΕ ΑΦΗΣΕΣ, ΠΩΣ ΜΟΥ ΦΕΡΘΗΚΕΣ.. ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΠΕΣ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ, ΚΑΤΙ... ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΙΠΕΣ ΠΟΤΕ ΑΝΤΙΟ. ΠΩΣ ΤΟ ΕΚΑΝΕΣ ΑΥΤΟ; ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΩΣ ΤΟ ΕΚΑΝΕΣ ΑΥΤΟ ΣΕ ΜΕΝΑ;;;; ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΟ "ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ" ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΑ ΑΣΧΗΜΑ... ΤΟ ΠΩΣ ΦΕΡΘΗΚΕΣ.. ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ.. ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΠΑ.. ΟΤΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΕΤΣΙ.. ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΑΩ ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΣΕ ΞΕΧΩΡΗΣΩ!!! ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΕΟΝ, ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ , ΔΕΝ ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΩ... ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΩ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΛΠΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΒΡΩ ΑΛΛΟΝ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ...
ΑΚΟΜΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΣΟΥ ΜΥΡΩΔΙΑ.. ΜΥΡΙΖΕΣ ΥΠΕΡΟΧΑ...
Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ!!!! ΑΚΟΜΑ ΑΚΟΥΩ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ... ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΑ ΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΔΕΙ.... Σ ΑΓΑΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΩ ΠΟΛΥ ... ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ, ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ.. ΝΑ ΜΗ ΝΙΩΣΕΙΣ ΠΟΤΕ ΜΟΝΑΞΙΑ Ή ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΕ ΑΓΑΠΑΝΕ.... ΤΟ ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ... ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ... ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΚΑΤΙ.. ΑΠΛΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΣΕ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΑΦΗΝΩ... ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ, ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΩ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ... ΕΜΑΘΑ ΝΑ ΖΩ ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΕΤΣΙΙ...Σ ΑΓΑΠΑΩ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ , ΔΕ ΘΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ!!!! ΕΙΣΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ, Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ... Ο ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ!!!!!
ΘΑ ΣΕ ΑΓΑΠΑΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ. ΑΝΤΙΟ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ...
ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΩ ΝΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΩ.....
ΣΕ ΘΕΛΩ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ... ΑΝΤΙΟ.. Σ ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΤΡΕΛΑ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ ΜΑΖΙ ΣΟΥ.. ΑΝΤΙΟ
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΑ, ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΟ ΕΝΙΩΣΑ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΕΝΤΟΝΟ. ΟΛΟΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΚΟΙΤΑΕΙ ΕΝΤΟΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΔΟΥΜΕ. ΤΟ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ. ΣΤΕΚΟΜΟΥΝ ΕΚΕΙ , ΜΟΝΗ ΜΟΥ, ΝΙΩΘΟΝΤΑΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΑΒΟΛΑ. ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΜΕ ΚΟΙΤΑΞΕ. ΜΕ ΚΟΙΤΟΥΣΕ ΓΙΑ ΠΟΛΛΗ ΩΡΑ, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΗΚΩΣΩ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΜΗΧΑΝΙΑ.
ΚΟΙΤΑΧΤΗΚΑΜΕ!!!! ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΒΛΕΜΜΑ , ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΜΕ ΕΧΟΥΝ ΞΑΝΑΚΟΙΤΑΞΕΙ ΕΤΣΙ. ΤΟΝ ΚΟΙΤΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΥΡΩ ΜΟΥ. ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ. ΗΤΑΝ ΛΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΚΙ ΕΓΩ ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ. ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΑ ΤΙΠΟΤΑ, ΔΕΝ ΚΟΙΤΟΥΣΑ ΑΛΛΟΥ, ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΑ ΤΙΠΟΤΑ. ΑΠΛΑ ΤΟΝ ΚΟΙΤΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΙΩΘΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΝΑ ΧΤΥΠΑ ΣΑΝ ΤΡΕΛΗ!!!! ΗΤΑΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΞΑΝΑΝΙΩΣΕΙ ΕΤΣΙ. ΗΡΘΕ Η ΦΙΛΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΟΙΤΑΖΟΜΑΣΤΑΝ. ΜΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΤΙΠΟΤΑ. ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΕ ΣΚΟΥΝΤΗΞΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΟΤΙ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ!! ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΒΛΕΜΜΑ. ΜΑΛΛΟΝ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΣΑΝ ΑΥΤΟ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΝΙΩΘΕΙΣ ΟΤΙ ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΕΣ ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΑ!! ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΘΥΜΑΜΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ, ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ!! ΣΠΑΝΙΩΣ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΕΝΙΩΘΑ.... Ή ΝΙΩΘΩ;;
ΗΘΕΛΑ ΜΟΝΟ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΥΓΕΣ ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΑΣΑ. ΜΟΥ ΦΕΡΘΗΚΕΣ ΑΠΑΣΙΑ, ΠΏΣ ΝΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΩ ΑΛΛΩΣΤΕ; ΗΣΟΥΝ ΟΜΩΣ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ!! ΑΚΟΜΑ ΕΙΣΑΙ;; ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΣΕ ΕΙΔΑ!! ΗΣΟΥΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΩΤΑΣ .. ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΜΕ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΝΙΩΣΩ ΕΤΣΙ. Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΕΧΩ ΔΕΙ. ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ , ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΜΕ ΚΟΙΤΟΥΣΕΣ ΕΝΙΩΘΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ!! ΑΚΟΜΑ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΕΡΝΑΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΑΝ!! Ή ΠΟΥ ΣΕ ΕΒΛΕΠΑ ΤΥΧΑΙΑ. ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΑΣΑ!!!
ΜΕ ΠΛΗΓΩΣΕΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ, ΕΦΥΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΓΕΙΑ .. ΑΠΛΑ ΕΦΥΓΕΣ .. ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΑΛΛΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΝΙΩΣΩ ΕΤΣΙ, ΤΟΣΟ ΔΥΝΑΤΑ!! ΣΕ ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ ΚΙ ΑΣ ΜΕ ΞΕΧΑΣΕΣ, ΚΙ ΑΣ ΜΟΥ ΦΕΡΘΗΚΕΣ ΑΣΧΗΜΑ. ΣΕ ΑΓΑΠΑΩ ΠΟΛΥ!!! ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ. ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΕ "ΑΦΗΣΩ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ". ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΩ, ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕΣ ΚΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΩ. ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΣΤΑ ΕΙΧΑ ΠΕΙ ΠΟΤΕ, ΟΥΤΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ ΒΕΒΑΙΑ. ΥΠΟΚΡΙΝΟΜΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΞΕΧΑΣΑ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΕ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ. ΟΝΤΩΣ ΔΕΝ ΣΕ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΣΥΧΝΑ.. ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΝΩ , ΝΙΩΘΩ ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ. ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ.. ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΑΠΛΑ ΝΑ ΣΕ ΑΓΚΑΛΙΑΣΩ. ΟΧΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ, ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΟΤΙ ΣΕ ΑΓΑΠΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΩ.
ΕΙΣΑΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ!!!ΘΑ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!! ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΠΙΑ.. ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ, ΝΑ ΒΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΟΠΩΣ ΑΓΑΠΗΣΑ ΚΙ ΕΓΩ ΕΣΕΝΑ!! ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ ΣΕ ΓΝΩΡΙΣΑ, ΜΟΥ ΑΛΛΑΞΕΣ ΤΗΝ ΖΩΗ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΚΟ ΦΥΣΙΚΑ. ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΖΑ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΑΝ ΜΟΥ ΔΙΝΟΤΑΝ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΑΛΙ ΝΑΙ ΘΑ ΕΛΕΓΑ, ΘΑ ΤΑ ΕΚΑΝΑ ΟΛΑ ΠΑΛΙ ΑΠ ΤΗΝ ΑΡΧΗ!!! ΚΙ ΑΣ ΓΙΝΟΝΤΟΥΣΑΝ ΤΑ ΙΔΙΑ Ή ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, ΔΕΝ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ!!! Σ ΑΓΑΠΑΩ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΣΕ ΑΛΛΑΖΑ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ!! ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ!!!! ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΕΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΡΩΤΕΥΤΕΙ.. ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΞΕΡΩ ΤΙ ΕΝΙΩΣΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ. ΚΑΙ ΕΣΥ ΞΕΡΕΙΣ. ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ ΣΕ ΗΘΕΛΑ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ.. ΘΑ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!!! ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ, ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΑ ΠΑΝΤΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ!! ΜΕ ΤΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΔΕΙ!!!!ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΝΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΑΓΚΑΛΙΑ, ΕΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΟ, ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ, ΕΝΑ ΧΑΔΙ.. ΘΑ ΕΔΙΝΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑ ΝΙΩΣΩ ΕΤΣΙ. ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ, "ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΜΑΣ". ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΕΚΑΝΕΣ ΚΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΚΙ ΑΣ ΜΕ ΠΛΗΓΩΣΕΣ.. ΕΙΣΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΝΑ!! Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΣ! Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΒΛΕΠΩ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ!! ΓΝΩΡΙΖΩ ΝΕΑ ΑΤΟΜΑ, ΠΕΡΝΑΩ ΚΑΛΑ.. ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΣΥ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ.. ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ!!!... ΘΕΛΩ ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ. ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΚΑΠΟΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΘΕΛΕΙ ΣΑΝ ΤΡΕΛΗ... ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΑΓΑΠΑΕΙ ΟΠΩΣ ΕΓΩ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.. Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΣΕΝΑ!!!!!!!!!! ΑΠΟ ΠΑΝΤΑ! ΕΙΜΑΙ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ....ΑΠΟ ΠΑΝΤΑ!!!!!!!!! ΕΙΣΑΙ Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ... ΑΝ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕΣ ΤΡΕΞΕ, ΘΑ ΕΤΡΕΧΑ. ΘΑ ΕΚΑΝΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ... Σ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ.. ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΠΑΝΤΑ.. ΝΑ ΠΕΡΝΑΣ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ!!! ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ.. ΚΙ ΑΝ ΜΕ ΣΚΕΦΤΕΙΣ ΠΟΤΕ, ΝΑ ΜΕ ΘΥΜΑΣΑΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ!! ΟΠΩΣ ΚΙ ΕΓΩ!! ΕΚΑΝΑ ΚΙ ΕΓΩ ΛΑΘΗ, ΤΟ ΞΕΡΩ. ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ.. Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ!! ΤΟ ΧΩ ΠΕΙ ΤΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΟΥ ΕΠΑΨΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΠΙΑ... ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΣΤΟ ΕΙΠΑ ΠΟΤΕ! ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ... ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ... ΚΑΙ ΑΝ ΜΙΛΗΣΩ ΚΡΥΒΟΜΑΙ... ΔΕ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ ΠΩΣ ΜΕ ΑΦΗΣΕΣ, ΠΩΣ ΜΟΥ ΦΕΡΘΗΚΕΣ.. ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΠΕΣ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ, ΚΑΤΙ... ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΙΠΕΣ ΠΟΤΕ ΑΝΤΙΟ. ΠΩΣ ΤΟ ΕΚΑΝΕΣ ΑΥΤΟ; ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΩΣ ΤΟ ΕΚΑΝΕΣ ΑΥΤΟ ΣΕ ΜΕΝΑ;;;; ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΟ "ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ" ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΑ ΑΣΧΗΜΑ... ΤΟ ΠΩΣ ΦΕΡΘΗΚΕΣ.. ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ.. ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΠΑ.. ΟΤΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΕΤΣΙ.. ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΑΩ ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΣΕ ΞΕΧΩΡΗΣΩ!!! ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΕΟΝ, ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ , ΔΕΝ ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΩ... ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΩ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΛΠΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΒΡΩ ΑΛΛΟΝ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ...
ΑΚΟΜΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΣΟΥ ΜΥΡΩΔΙΑ.. ΜΥΡΙΖΕΣ ΥΠΕΡΟΧΑ...
Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ!!!! ΑΚΟΜΑ ΑΚΟΥΩ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ... ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΑ ΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΔΕΙ.... Σ ΑΓΑΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΩ ΠΟΛΥ ... ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ, ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ.. ΝΑ ΜΗ ΝΙΩΣΕΙΣ ΠΟΤΕ ΜΟΝΑΞΙΑ Ή ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΕ ΑΓΑΠΑΝΕ.... ΤΟ ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ... ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ... ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΚΑΤΙ.. ΑΠΛΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΣΕ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΑΦΗΝΩ... ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ, ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΩ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ... ΕΜΑΘΑ ΝΑ ΖΩ ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΕΤΣΙΙ...Σ ΑΓΑΠΑΩ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ , ΔΕ ΘΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ!!!! ΕΙΣΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ, Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ... Ο ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ!!!!!
ΘΑ ΣΕ ΑΓΑΠΑΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ. ΑΝΤΙΟ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ...
ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΩ ΝΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΩ.....
ΣΕ ΘΕΛΩ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ... ΑΝΤΙΟ.. Σ ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΤΡΕΛΑ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ ΜΑΖΙ ΣΟΥ.. ΑΝΤΙΟ
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