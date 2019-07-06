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ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...
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6.7.2019 | 12:25

ΕΝΑ ΜΠΕΡΔΕΜΑ

ΝΙΩΘΩ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΗ ΚΑΘΩΣ ΨΑΧΝΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΑΖΙ ... ΟΜΩΣ ΟΤΑΝ ΒΡΗΣΚΩ ΚΑΠΟΙΟΝΚΑΙ ΝΙΩΘΩ ΚΑΠΟΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΗΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ... ΠΡΙΝ ΛΙΓΕς ΜΕΡΕς ΒΓΗΚΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΠΟΛΥ ΑΛΛΑ ΜΟΛΙΣ ΜΕ ΡΩΤΗΣΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΞΑΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΑΛΑΞΑ ΘΕΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΩ ΕΝΩ ΗΘΕΛΑ ΠΟΛΥ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ
TAYTIZOMAI (4) ΔΕΝ TAYTIZOMAI (8)
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