ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
1.7.2019 | 17:25
ΠΩΣ ΞΕΠΕΡΝΙΕΤΑΙ ΑΥΤΟ?
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΜΠΛΕΧΤΗΚΑΝ ΤΟΣΟ ΒΑΘΙΑ ΜΕ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ Κ ΕΧΑΣΑΝ, ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΧΑΡΙΣΑΝ ΣΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ο,ΤΙ ΕΙΧΑΝ Κ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΣΣΟ. ΕΙΜΑΙ 22 Κ ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΡΟΛΑΒΑ Κ ΠΗΡΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΟΥ Κ ΠΗΓΑ Ν ΖΗΣΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙ ΜΑΚΡΙΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΝΩ 2 ΔΟΥΛΕΙΕΣ Κ ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΟΥΜΑΙ. ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ , ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΑΝ. ΟΜΩΣ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΥΝ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ, Κ ΤΟΥς ΒΟΗΘΑΣ ΕΣΥ, ΕΝΩ ΕΙΧΑΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κ ΗΤΑΝ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΙ, ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΤΗΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ...ΑΡΧΙΖΕΙΣ Κ ΑΝΑΡΡΩΤΙΕΣΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΣΕ ΤΙ ΚΟΣΜΟ ΖΕΙΣ. ΘΕΛΕΙ ΓΕΡΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΕΞΕΙΣ.ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩ ΠΑΠΑ Κ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΥΤΕ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΟΥΣ. ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ , ΟΜΩΣ ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΝΕΤΕ ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΚΕΙ ΕΞΩ, ΕΙΔΙΚΑ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΙΣΧΙΣΤΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΟΥΣΑΦΕΛΕΙΣ Η ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ) ΣΠΕΡΝΟΝΤΑΣ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟ Κ ΜΙΣΟΣ (ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΥΛΙΑ, ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΗΘΡΙΣΚΕΙΑ, ΚΛΠ) Κ ΔΥΣΤΥΧΙΑ (ΟΠΩΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ). ΨΑΧΝΕΙΤΕ, ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΣΤΕ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΒΙΒΛΙΑ, Κ ΟΣΟΙ ΕΙΣΤΕ ΜΠΛΕΓΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ "ΠΑΠΑΔΑΡΙΟ¨ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗΣ, ΣΠΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ. ΚΑΛΥΤΕΡΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ, ΕΣΤΩ Κ ΜΕ ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ, ΠΑΡΑ Η ΖΩΗ ΜΕ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ.
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1 σχόλιο
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Η_Θεία 1.7.2019 | 21:46
Εντάξει, παιδί μου. Και γιατί σκούζεις;
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