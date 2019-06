Με εχουν κουρασει τα εμποδια σε ο,τιδηποτε

και ο στατιστικος σουρεαλισμος .

Πρεπει να σκεφτομαι περισσοτερο απο το μεσο ανθρωπο πώς να αποφυγω βεβαιες αναποδιες στο καθετι.

Ακομα και οταν θελω ν´αγορασω κατι οταν θα το παραγγειλω θα ειναι πια.. μη διαθεσιμο.

(Τα λεφτα τα εχω απο επιδομα αναπηριας λογω ενος πολυ σοβαρου προβληματος υγειας που ....ετυχε)

Φιλες δεν ειχα για πανω απο ενα χρονο ποτέ γιατι αλλαζανε περιοχες- μετακομιζαν μακρυα.

Στο σχολειο με αλλαζανε καθε 2 χρονια τμηματα λογω συγχωνευσεων...

Οταν θελω ν ´αποφυγω καποιον , πεφτω συνεχως πανω του ακομα καη στο δρομο σε περιοχες ασχετες..

Εχω 4 πτυχια ( ακαδημαϊκα , ξενες γλωσσεςC2 και ενα καλλιτεχνικο) και δεν μπορω να βρω πουθενα δουλεια εδω και πολλα χρονια.

Ουτε καν μερικες ωριτσες σε ενα συνοικιακο ωδειο.

Αντρα δεν μπορω να σταυρωσω και ειμαι μια παρθενα ετων 30..

Αγγελιες για ιδιαιτερα βαζω συνεχεια και εχω ενα / δυο διερευνητικα τηλεφωνηματα το χρονο και αυτα σε μακρινες περιοχες που δεν ζητουσα στην αγγελια .

Need i go on...?

Σαν κερασακι στην τουρτα , συγγενικο μου προσωπο ειναι πολυ τυχερακιας και μου το τριβει διαρκως μες στη μουρη.

Δεν την παλευω αλλο ειλικρινα.