Που πάω και χώνομαι ρε φίλε, out of my league που λένε. Έστω και μέσω face. Πες πες, θα κανονιστεί το ραντεβού καμιά ώρα και θα πάω και θα γίνω ρόμπα. Όχι πως δε μπορώ να ψυχαγωγησω μια κοπέλα και να την κάνω να περάσει καλά σε ένα ραντεβού αλλά μετά τι; Ούτε καν δουλειά κανονική δεν έχω και μεταξύ μας δε πολυτρελαινομαι κι ολας. Κι αυτή θέλει σχέση μαλλον, κλασικα. Για σχέση είμαι εγω; Παίζει να ηταν ωραία βέβαια μαζί της αν μου έδινε το περιθώριο και την ευκαιρία να βελτιωθώ αλλα δε ξερω αν αντέχω. Αλλά έτσι είναι, no money no σχέση no sex. Μπράβο ρε μαλακες, ωραια τα κάνατε.