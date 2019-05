Θα μου λείψει τόσο πολύ αυτή η σειρα. Μονο όσοι το έχουμε ζησει νιώθουμε το ίδιο συναίσθημα τώρα που τελείωσε... Κάθε χρόνο περιμέναμε με ανυπομονησία. Η αγωνία χτυπούσε κοκκινο και κάναμε θεωρίες μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Κάθε σκηνή σου κοβόταν η ανάσα γιατί φοβοσουν μήπως πεθάνει αυτός ο χαρακτήρας που αγαπάς, καποιες φορες γινόταν και αυτό. Σήμερα ηταν μια περίεργη ημερα γιατί τελειωσε μια σειρα που μας κράτησε συντροφιά μια δεκαετία και μας χάρισε όλα αυτά τα απίστευτα συναισθήματα. Δυστυχώς για εμένα το τελευταίο επεισόδιο ήταν απογοητευτικό και κακογραμμενο αλλά προσπαθώ να κρατήσω όλες αυτές τις καλες αναμνήσεις. Όλοι εμείς που το αγάπησαμε χρωστάμε ενα τεράστιο ευχαριστώ στου ηθοποιούς που έδωσαν όλο τους τον εαυτό για να βγάλουν το αποτέλεσμα που βλέπαμε στην οθόνη. Σε ευχαριστιυμε GoT για τα μαθήματα και τα συναισθήματα που μας χαρισες. And now, our watch has ended...