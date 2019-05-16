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ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...
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16.5.2019 | 16:32

ΘΕΛΩ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΗΜΑΣΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΜΑΖΙ.. ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΑΖΙ.. ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΜΕ ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΤΟ ΟΤΙ ΤΟΝ ΘΕΛΩ ΤΟΣΟ ΚΙ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΖΗΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΥΓΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ. ΕΚΕΙΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΘΟΡΜΗΤΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, ΛΙΓΟ ΧΥΜΑ, ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ.
ΜΕΙΝΑΜΕ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΑΖΙ, ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΣΑΚΩΝΟΜΑΣΤΑΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΝΑ ΧΩΡΙΣΟΥΜΕ.
ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟ, ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ 8 ΜΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΘΕΛΩ ΠΙΣΩ..
ΜΙΛΗΣΑΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ, ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΚΑΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΝΑ ΘΥΜΑΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΚΙ ΟΤΙ ΜΕ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΓΑΠΑΕΙ ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΟΤΙ Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ..
ΜΠΟΡΕΙ ΑΡΑΓΕ ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ;;;
ΕΧΩ ΜΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΟΥ, ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΚΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΟΤΙ ΕΚΑΝΕ ΛΑΘΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΠΙΣΩ.
ΝΙΩΘΩ ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΧΑΡΑΜΙΣΤΕΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΩΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.
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2 σχόλια
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avatar muriam 16.5.2019 | 18:02
Κατά αρχήν γιατί γράφεις με κεφαλαία κούκλα μου? Οι άνθρωποι δεν αντέχουν ζηλιες δεν αντέχουν υστεριες και κυρίως μετά από ατυχήματα ούτε καν υπό φυσιολογικές συνθήκες. Οι κανονικοί άνθρωποι αυτό.... Οι άνθρωποι που αγαπάνε πολύ όμως όλα τ αντέχουν κι όλα τα μπορούν.... Φιλική συμβουλή: ΒΡΕΣ ΑΛΛΟΝ ΧΤΕΣ....
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SimosZ SimosZ 16.5.2019 | 18:22
Όχι. Μια σχέση με το ίδιο άτομο δε μπορεί να αρχίσει από την αρχή όσο και αν κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας.
Αν υπήρξαν προβλήματα, ειδικά λόγω προσωπικότητας, χαρακτήρα κλπ, δε πρόκειται να αλλάξει αυτό.
Μπορεί να μασκαρευτει, μπορεί να γίνει προσπάθεια, αλλά και το παρελθόν υπάρχει και το υπόβαθρο να ξαναβγούν έξω τα πρόβληματα...
Το καλύτερο για μένα είναι να μάθεις ότι είναι να μάθεις και η επόμενη σχέση να είναι καλυτερη
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