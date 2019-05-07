ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
7.5.2019 | 23:21
Πτυχιακή
ΖΩ ΕΝΑ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ. ΕΧΩ 3 ΜΙΣΗ ΜΗΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΩ. ΕΝΩ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΔΕΝ ΠΑΩ ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΣΥΝΗΘΙΣΕΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΩ ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΛΕΩ ΤΟ ΧΩ, ΞΕΛΙΝΑΩ ΜΕ ΦΟΥΛ ΑΥΤΟΠΕΠΟΊΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΜΟΥ ΚΟΒΕΤΑΙ Η ΟΡΕΞΗ. ΣΥΜΠΆΣΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ