Ότι τις εξομολογησεις τις διαβάζω μέσα από το προφίλ της αγαπημένης μου σχολιαστριας.

Μάλλον πρώτα διαβάζω το σχόλιό της και μετά διαβάζω την εξομολόγηση.

Μετά μπαίνω και στα προφίλ των άλλων αγαπημένων μου σχολιαστών και βάζω θετικές στα σχόλιά τους.

Οταν, δε, βαριέμαι πολύ, γράφω κι εγώ εξομολογησεις (καλή ώρα), για να ανανεώνω το ενδιαφέρον μου στη στήλη.

Καλο απόγευμα σε όλους.

Keep up the good work!