ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
24.4.2019 | 10:19
ΣΕ ΠΟΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ??
ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΡΕΖΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΣΑΝ HOBBY ΟΧΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ.(ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΑ ΠΟΛΥ ΣΕ ΟΛΑ) ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΤΕΦΑΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΕΙΔΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΨΗΛΑ ΣΤΑ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΑ ΤΟΝ ΕΥΑΤΟ ΜΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ. ΤΩΡΑ ΕΧΩ ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΕ ΤΟ MARKETING , ΤΟ MANAGMENT ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ. ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΑ ΔΩΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΑΝ/ΝΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΩ ΧΡΟΝΟ.
ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΩ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΠΑ? ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΘΑ ΜΕ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΑΤΕ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΩ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΠΑ? ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΘΑ ΜΕ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΑΤΕ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ