ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
15.4.2019 | 12:28
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙΜΑΙ 16 ΧΡΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΛΥΠΑΜΑΙ...ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΒΛΕΠΩ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΥ ΝΑ ΚΛΑΙΝΕ ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ...ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΛΕΤΑ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ...ΠΟΥ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΡΑΖΟΥΝ ΟΤΙ ΚΙΝΗΤΕ...Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΗ ΠΑΙΔΙΑ..ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΠΗΓΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΙΟ ΝΑ ΔΩ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ...ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΓΕΜΑΤΟ ΜΕ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΡΚΙΝΟ...Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΠΟΤΕ ΦΤΑΣΑΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ...ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΕ ΑΛΛΟ ΜΑΤΙ
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ