Καλησπέρα και καλό μήνα σε όλη την παρέα!

Μακάρι να ήταν ψέμα!Αλλά όχι. ..Δε με συγκινεί τίποτα!Μα αδιαφορώ παγερά για τα πάντα. Σπίτι δουλειά, σαν να ζω τη μέρα της μαρμοτας. ..Βαρέθηκα φίλους, γνωστούς ,τα ίδια, τη δουλειά ,το γυμναστήριο,τα μαθήματα,ακόμα και τις βολτες!

Μα πιο πολύ βαρέθηκα να βλέπω έναν πρώην να έχει προχωρήσει και να μην είναι καλά. ..Αυτό πού το πας? Αυτός προχώρησε δεν είναι καλά, εγώ προσπαθώ να το ξεπεράσω δεν είμαι καλά. ..And isn't it ironic ?don't you think?

(Υ.γ. Ευχαριστώ για το χρόνο σας!Όχι δεν είναι καταθλίψη επιβεβαιώμενο από ψυχολόγο )