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ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...
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27.3.2019 | 12:33

Στομάχι.. Σοβαρεψου

ΣΤΑΜΆΤΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΌΛΗ ΜΈΡΑ ΕΊΣΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΆ ΚΑΙ ΌΤΑΝ ΕΊΣΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΉ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΦΟΥΛ ΗΣΥΧΊΑ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΌΤΙ ΠΙΟ ΑΠΌΜΑΚΡΟ ΉΧΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΒΓΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΎΡΙΝΗ ΚΌΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΟΥ ΣΚΟΤΕΙΝΟΎ ΣΗΜΕΊΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ. ΕΛΕΟΣ
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