ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
26.3.2019 | 21:44
ΣΥΖΩ...ΣΥΖΕΙΣ...ΣΥΖΟΥΜΕ!
2 ΧΡΌΝΙΑ ΚΑΙ 9 ΜΗΝΕΣ ΜΑΖΙ...
ΠΑΝΤΑ ΥΠΗΡΧΕ Η ΣΚΕΨΗ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΗΡΘΕ Η ΣΤΙΓΜΗ!
ΚΑΙ ΜΕ ΕΧΕΙ ΠΙΑΣΕΙ ΤΑΡΑΧΗ!!!
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΠΟΛΗ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΟΡΟΦΑ ΣΠΙΤΙΑ , ΟΠΟΥ ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ...
Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΤΟΝΩΝ...ΗΡΕΜΟΣ...
ΕΓΩ ΧΕΙΡΟΜΒΟΒΙΔΑ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΕΚΡΑΓΕΙ ΜΟΛΙΣ ΑΓΓΙΞΕΙΣ...
ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ... ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ... ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ... ΓΕΙΤΟΝΕΣ...;;;
ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ! ΥΠΕΡ & ΚΑΤΑ!
ΧΕΛΠ ΜΙ ΠΛΙΖ! ΘΕΝΚ ΓΙΟΥ !!!!
ΠΑΝΤΑ ΥΠΗΡΧΕ Η ΣΚΕΨΗ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΗΡΘΕ Η ΣΤΙΓΜΗ!
ΚΑΙ ΜΕ ΕΧΕΙ ΠΙΑΣΕΙ ΤΑΡΑΧΗ!!!
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΠΟΛΗ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΟΡΟΦΑ ΣΠΙΤΙΑ , ΟΠΟΥ ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ...
Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΤΟΝΩΝ...ΗΡΕΜΟΣ...
ΕΓΩ ΧΕΙΡΟΜΒΟΒΙΔΑ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΕΚΡΑΓΕΙ ΜΟΛΙΣ ΑΓΓΙΞΕΙΣ...
ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ... ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ... ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ... ΓΕΙΤΟΝΕΣ...;;;
ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ! ΥΠΕΡ & ΚΑΤΑ!
ΧΕΛΠ ΜΙ ΠΛΙΖ! ΘΕΝΚ ΓΙΟΥ !!!!
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