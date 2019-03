Γκρινιαρα. Αντι να βλεπω οσα εχω κι οσα εχω πετυχει μονη μου, στεναχωριεμαι για πραγματα που στην τελικη δεν περνανε απτο χερι μου. Δε θα κανω εγω τον κοσμο πιο ομορφο, δε μπορω να κανω τους ανθρωπους καλυτερους, ειδικα μαλιστα αν αυτοι ειναι ευχαριστημενοι με αυτο που ειναι. Οπως λεει πολυ σωστα και ο Μπομπυ ο Μαρλυ, mingle with the good people you meet και μακρια απτους αλλους. Δε μπορω να σωσω αυτους που δε θελουν να σωθουν. Κι ουτε θελω. Εχω πιο σημαντικους αγωνες να δωσω. Οι αλλοι περνανε και δεν αγγιζουν, δεν υπαρχουν στον κοσμο μου. Για να μπουν στον κοσμο μου, πρεπει να αξιζουν κιολας. Ειδαλλως ανυπαρκτοι. Δικο μου συμπαν ειναι, εγω βαζω τους κανονες σε αυτο.