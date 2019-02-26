ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
26.2.2019 | 21:28
ΣΧΕΣΕΙΣ
ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ 4 ΜΗΝΩΝ,ΠΟΙΟ ΠΟΛΥ ΟΜΩΣ ΜΕ ΠΕΙΡΑΞΕ ΤΟ ΠΩΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΑΥΤΗ Η ΣΧΕΣΗ...ΓΝΩΡΙΣΤΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ 4 ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΕΙΠΑΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΓΙΝΕ...ΟΛΑ ΗΤΑΝ ΤΕΛΕΙΑ ΣΕΞ,ΕΞΩ ΓΙΑ ΚΑΦΕ,ΦΑΓΗΤΟ ΒΟΛΤΕΣ ΟΛΑ ΗΤΑΝ ΑΨΟΓΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΤΟ ΕΔΕΙΧΝΕ ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΩΣ ΗΘΕΛΕ ΚΑΙ ΑΥΤΗ...ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΜΑΘΑ ΠΩΣ ΜΕ ΑΠΑΤΗΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ...ΣΗΜΕΡΑ ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΗΤΑΝ ΚΑΠΩΣ ΣΚΕΠΤΙΚΗ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΖΙ ΠΕΠΑΤΑΜΕ ΛΙΓΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΚΛΑΙΕΙ ΤΗΝ ΡΩΤΑΩ ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΚΛΑΙΣ? ΚΑΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΛΑ ΤΗΣ ΛΕΩ...ΣΕ ΜΙΑ ΦΑΣΗ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΙΟ ΚΑΤΩ ΣΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΕΙ "ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΟΥ"ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΠΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ Η ΚΟΠΕΛΑ ΜΟΥ ΠΕΤΑΓΟΜΑΙ ΚΑΙ ΛΕΩ... ΦΙΛΕ ΕΧΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΠΕΛΑ? ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΕΙ"ΝΑΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ...ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΒΡΙΣΩ ΑΣΧΗΜΑ ΑΛΛΑ ΗΞΕΡΑ ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΕΛΙΣΟΤΑΝ ΣΕ ΜΠΟΥΝΙΕΣ ΚΤΛΠ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΘΗΚΑ...ΤΗΣ ΛΕΩ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΠΕ Ο ...... ''ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΝΑΙ....ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥΣ ΛΕΩ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΥΓΑ ΣΕ ΑΣΧΗΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...ΑΛΛΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΗΤΑΝ ΠΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΔΕΙΞΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ...
ΟΛΕΣ ΕΤΣΙ ΕΙΣΤΑΙ ΑΦΗΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΠΑΤΕ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ..
ΚΑΙ ΕΙΠΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΛΕΩ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ''ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ''
ΟΛΕΣ ΕΤΣΙ ΕΙΣΤΑΙ ΑΦΗΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΠΑΤΕ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ..
ΚΑΙ ΕΙΠΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΛΕΩ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ''ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ''
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