ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
18.1.2019 | 02:55
ΝΟΜΙΖΩ ΕΙΜΑΙ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ ΜΕ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΕΙΜΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ.ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΜΟΥ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ.ΩΣΠΟΥ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΗΓΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑ ΜΙΑ ΚΟΠΕΛΑ ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΚΟΙΤΑΞΑ ΕΝΙΩΣΑ ΠΩΣ ΡΟΥΦΗΞΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ.ΓΥΡΝΩΝΤΑΣ ΟΤΑΝ ΜΠΗΚΑ ΣΤΟ ΑΜΑΞΙ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΩ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΝΙΩΣΑ.ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΩΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ,ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΑ ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΚΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΒΛΕΠΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΑ ΚΑΝΑΛΙ.ΗΡΘΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΗ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ ΜΕ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΦΕΡΕ ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ.ΟΤΑΝ ΠΗΓΑ ΤΗΝ 2Η ΦΟΡΑ ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΑ ΠΩΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΚΑΡΦΩΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΠΟΥ ΧΩΡΙΖΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΟΥ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΚΑΝΑ.ΤΟΤΕ ΚΟΚΚΙΝΙΖΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΛΜΟΙ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ,ΠΡΟΣΠΟΙΟΜΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΒΛΕΠΑ ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΣΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ. ΕΝΩ ΕΚΕΙΝΗ ΑΜΗΧΑΝΑ ΕΚΑΝΕ ΠΩΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΟΥΣΕ ΚΑΤΙ ΧΑΡΤΙΑ.ΠΑΛΙ ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Η ΙΔΙΑ ΑΡΝΗΣΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΟΥ ΟΛΑ ΟΤΙ ΤΡΕΛΑΘΗΚΑ. ΤΗΝ 3Η ΦΟΡΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΑΛΛΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΜΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΙ ΗΡΘΕ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ.ΕΓΩ ΕΙΧΑ ΑΝΑΨΟΚΟΚΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΟΙΤΑΞΩ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑΤΙ ΗΞΕΡΑ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΝΙΩΘΩ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΗ.ΟΜΩΣ ΕΙΠΑ ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕ ΕΚΑΨΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ ΜΑΖΙ ΤΗΣ.ΓΥΡΙΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΛΑΙΓΟΝΤΑΣ ΗΞΕΡΑ ΠΩΣ ΟΛΑ ΕΙΧΑΝ ΧΑΘΕΙ ΚΑΙ ΟΝΤΩΣ ΤΙΣ ΕΠΙΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΙΥ ΠΗΓΑ ΜΕ ΑΠΕΦΕΥΓΕ.ΜΟΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥΣΕ 'ΚΑΛΗΜΕΡΑ'ΚΑΙ ΕΦΕΥΓΕ.ΕΧΩ ΤΡΕΛΑΘΕΙ ΕΓΩ Ο ΠΟΙΟ ΛΟΓΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΓΙΝΩ ΕΡΜΑΙΟ ΜΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ,ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΚΑΝ ΑΝ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΦΙΛΕΣ!!!ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΧΩ ΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΜΟΥ.ΠΙΣΤΕΥΑ ΟΤΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΕΒΛΕΠΑ ΘΑ ΞΕΧΝΙΟΜΟΥΝ ΑΛΛΑ ΑΔΙΚΑ.ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΩ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΤΗΝ ΒΓΑΛΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΜΟΥ.ΕΤΣΙ ΜΟΥ ΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΗΣ ΠΩ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΤΗΣ ΕΑΥΤΟ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΣΗΣΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΕΧΑΣΩ.ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΜΜΟΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΡΩΤΑΣ?ΣΞΕΦΤΗΚΑ ΝΑ ΠΑΩ ΚΑΙ ΣΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ.ΚΟΙΜΑΜΑΙ 1.00 ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΣΟ ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥ.ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ΠΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΤΙΣ ΦΙΛΕΣ ΜΟΥ ΣΤΠΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΠΟΥΘΕΝΑ.ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΠΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΟΥΝ.ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ ΜΟΥ.ΤΕΛ7ΚΑ ΕΡΩΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΙΥΣ ΟΧΙ ΦΥΛΑ
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