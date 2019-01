Ακούω στο ραδιο ένα τραγούδι που λέει



You are the only one to stop my tears

I'm so scared



Φοβαμαι τις ωρες που κλεινομαι μονη μου στο δωματιο μου. Και νοσταλγω τις μερες που οταν κλεινομουν μονη μου στο δωματιο μου εβλεπα τα μηνυματα σου. Ποτε δεν περιμενα πως θα νιωσω τετοια μοναξια. Οσο ηταν ολα καλα με εσενα, δεν ενιωσα ποτε μονη ακομα και τις ωρες που δεν μιλουσαμε. Τωρα νιωθω μονη. Τα τραγουδια που ανταλλαξαμε,οσα μου εστειλες, τα θυμαμαι ενα ενα και ειναι πια ο μονος συνδεσμος που εχω, για αυτο και τα ακουω καθε μερα..