ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
14.1.2019 | 13:21
ΤΙ ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ?
ΓΕΙΑ ΣΑΣ!
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΜΕ ΠΛΗΣΙΑΣΕ ΕΡΩΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΙ 2 ΕΙΧΑΜΕ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΑΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΕΞ, ΣΥΧΝΑ ΠΥΚΝΑ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΡΧΙΣΑΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΡΚΕΤΗ ΠΑΡΕΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΒΓΑΙΝΑΜΕ ΚΑΙ ΠΗΓΑΜΕ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ. ΟΛΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΕΥΘΑΡΣΩΣ ΟΤΙ ΦΛΕΡΤΑΡΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤΟΠΕΦΤΟΥΛΑΣ. ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΑΦΗΣΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΡΙΟ ΜΕ ΑΛΛΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΟΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΠΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΤΟΥ, ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΨΑΧΝΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΞΕΛΙΞΗ, ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΑ ΒΛΕΠΩ ΑΛΛΟΥΣ. ΚΡΙΜΑ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΤΑΝ....
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΜΕ ΠΛΗΣΙΑΣΕ ΕΡΩΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΙ 2 ΕΙΧΑΜΕ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΑΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΕΞ, ΣΥΧΝΑ ΠΥΚΝΑ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΡΧΙΣΑΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΡΚΕΤΗ ΠΑΡΕΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΒΓΑΙΝΑΜΕ ΚΑΙ ΠΗΓΑΜΕ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ. ΟΛΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΕΥΘΑΡΣΩΣ ΟΤΙ ΦΛΕΡΤΑΡΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤΟΠΕΦΤΟΥΛΑΣ. ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΑΦΗΣΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΡΙΟ ΜΕ ΑΛΛΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΟΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΠΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΤΟΥ, ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΨΑΧΝΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΞΕΛΙΞΗ, ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΑ ΒΛΕΠΩ ΑΛΛΟΥΣ. ΚΡΙΜΑ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΤΑΝ....
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1 σχόλιο
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Shotgun 14.1.2019 | 15:23
Εσύ είσαι οκ με αυτή την κατάσταση; Αν ναι, μένεις. Αν όχι, φεύγεις.
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