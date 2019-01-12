ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
12.1.2019 | 21:14
ΤΗΣ ΑΡΕΣΩ...Η ΟΧΙ?
ΕΙΜΑΙ 19 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙ.ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΜΙΛΑΩ ΜΕ ΜΙΑ ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΘΕΛΕΙ.ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΕ ΕΨΑΞΕ ΣΤΟ FB ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΑΙΤΗΜΑ ΦΙΛΙΑΣ. ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΜΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΜΗΝΥΜΑ.ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΧΑΜΕ ΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΛΙΓΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕΣΩ FB ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΜΕ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΑΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.ΟΤΑΝ ΣΧΟΛΑΣΑΜΕ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΛΟΓΩ ΔΟΥΛΕΙΑΣ.ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΕΓΩ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΕΝ ΤΗΝ ΗΘΕΛΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΙ ΕΙΧΑΜΕ ΚΟΨΕΙ ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΛΕΓΑΜΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ.ΑΥΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕ ΝΑ ΜΕ ΣΤΕΛΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΡΩΤΟΥΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (ΠΕΡΙΠΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ) ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΔΩ.ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΙΠΑ ΕΓΩ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΑΡΗΚΕ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΠΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΠΑΜΕ ΜΗΝ ΑΡΓΗΣΕΙΣ.ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΠΟΛΥΛΟΓΟ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΒΓΗΚΑΜΕ ΦΙΛΙΘΗΚΑΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ.ΟΣΟ ΠΕΡΝΟΥΣΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΑΡΧΙΣΑ ΝΑ ΔΕΝΟΜΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΠΕΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΡΩΤΕΥΟΜΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ.ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ,ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΜΕ ΞΑΝΑΕΙΠΕ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ.ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑ,ΤΗΝ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΠΕ "ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟ"
ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΠΩΣ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΙ
ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΠΩΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΙΛΑΜΕ ΜΕΣΩ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕ ΕΝΑ ΓΕΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΙΤΑΕΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΤΙ.
ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΕΣΕΙΣ?
ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΠΕ "ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟ"
ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΠΩΣ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΙ
ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΠΩΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΙΛΑΜΕ ΜΕΣΩ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕ ΕΝΑ ΓΕΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΜΕ ΚΟΙΤΑΕΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΤΙ.
ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΕΣΕΙΣ?
Το είπε η κοπέλα δεν της αρέσεις τόσο,πήγαινε παρακάτω.
Αν πάλι νιώθεις πως σε κοροϊδεύει, μην ασχολείσαι!