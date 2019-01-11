ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
11.1.2019 | 13:48
"ΑΥΛΕΣ"
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.ΕΧΩ ΞΑΝΑΓΡΑΨΕΙ ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ.
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕ ΕΚΝΕΥΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΕΞΑΛΛΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΤΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ).ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΣΗ.
ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ.
ΒΕΒΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΓΛΩΣΣΑ "ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΧΩ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ.
(ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ).ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΤΗ ΒΑΡΑΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΗΜΟΥΝΑ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΑΥΛΗ , ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΠΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ ΟΣΟΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΕΡΝΑΝΕ ΖΑΧΑΡΗ!!!!!
Γ@@ΩΤΟ ΜΟΥ!!!!!
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕ ΕΚΝΕΥΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΕΞΑΛΛΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΤΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ).ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΣΗ.
ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ.
ΒΕΒΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΓΛΩΣΣΑ "ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΧΩ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ.
(ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ).ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΤΗ ΒΑΡΑΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΗΜΟΥΝΑ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΑΥΛΗ , ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΠΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ ΟΣΟΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΕΡΝΑΝΕ ΖΑΧΑΡΗ!!!!!
Γ@@ΩΤΟ ΜΟΥ!!!!!
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