Διαβάζοντας αυτό που έγραψες αναρωτιέμαι αν είμαι τρελή. Γράφεις ακριβώς αυτά που σκέφτηκα και εγώ , αυτά που σκεφτόμουν ακριβώς εχθές, τα είδα γραμμένα την επόμενη. Φυσικά δεν ξέρω αν προέρχεται από εσένα, όμως κάτι μέσα μου, μου λέει πως είναι από εσένα επειδή αυτά που γράφεις, είναι επακριβώς όσα υπάρχουν μέσα σε μένα. Έχω σκεφτεί πολλές φορές αυτό το βαρύγδουπο, ότι είσαι ο Ένας για μένα και όμως κάθε φορά που το σκέφτομαι φοβάμαι πως είναι από δική μου αδυναμία ή δική μου απειρία ή δική μου ελπίδα για έρωτα. Οπότε, πάντα στο τέλος εγκαταλείπω την ιδέα αυτή και προσπαθώ να με φέρω στα σύγκαλά μου. Έλα όμως που μετά κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει, βλέπω σημάδια , βλέπω λόγια δικά σου και ξαναγυρνάω στην ίδια σκέψη. Δεν ξέρω αν αυτό είναι παιχνίδι του μυαλού μου ή κάποιου άλλου, ή αν εσύ κάπως μπορείς να με διαβάσεις και να πεις με λέξη αυτά ακριβώς που πιάνει το ένστικτό μου. Την πρώτη μεγάλη παράγραφό σου και τα όσα λες τα σκεφτόμουν χθες.



Τις τελευταίες δυο μέρες θυμόμουν το πόσο ξεριζωμένη ένιωθα όταν πήρα την απόφαση που πήρα. Ήταν κάτι που δεν περιγράφεται με λέξεις, πολύ δυνατό αίσθημα εσωτερικού ξεριζώματος. Οπότε αυτές τις δυο μέρες δεν έκανα πολλές σκέψεις αλλά απλώς αφηνόμουν να νιώσω ένα κενό, γιατί σκεφτόμουν πως μάλλον αυτές τις δυο μέρες δε με σκεφτόσουν γιατί δε σε ένιωθα....



Γενναίος δεν αποδείχθηκες ούτε εσύ, ούτε εγώ. Εγώ ίσως, λίγο. Γιατί ό,τι έκανα ήταν το πιο επίπονο , γιατί δεν είχα άλλη επιλογή. Οι επιλογές που είχα θα με άφηναν εκτεθειμένη και θα με έφερναν σε ρήξη με πολλούς, όχι μόνο εμένα αλλά και εσένα. Αν ακολουθούσα άλλες επιλογές θα σκοτωνόμασταν και εμείς οι δύο μεταξύ μας αλλά και ο καθένας χωριστά με άλλους. Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες, ούτε καν ιδιωτικά, πόσο μάλλον δημόσια. Πέρα από αυτό όμως και εγώ μέσα σε λίγες μέρες άρχισα να αμφιβάλλω για τα πάντα, να αναρωτιέμαι αν είμαι ευκολόπιστη, αν είμαι θύμα και δε σου κρύβω ότι το πίστεψα, με έπεισαν άνθρωποι,καταστάσεις, γεγονότα αλλά και εγώ η ίδια.



Διάλεξα αυτό που με σκότωσε περισσότερο, για να μην γίνει το πράγμα χειρότερο, ναι, μας προστάτεψα από τα χειρότερα. Και εμένα και εσένα. Δεν περίμενα να το σκεφτείς, το ότι μας προστατέψαμε, και όμως, το είδα γραμμένο. Και κάπως έτσι, εκεί που είχα αρχίσει να πιστεύω πως ξεγελάστηκα, με συγκίνησες και άρχισα πάλι να πιστεύω πως δεν έκανα λάθος μαζί σου.. Roller coaster συναισθημάτων είναι αυτό. Πρώτη φορά παθαίνω τέτοια εναλλαγή από την αίσθηση του πλήρους κενού, από την αίσθηση ότι άφησα τον εαυτό μου να υπνωτιστεί και να εξαπατηθεί μέχρι μια πολύ ιδιαίτερη αίσθηση συγκίνησης ότι ξέρω πως υπάρχει ο μοναδικός. Πώς το παθαίνω αυτό; Μήπως τα κάνει όλα το μυαλό μου;



Βλέπεις τι καλό έπαθες ; Ίσως να πίστευες πως τα γλυκόλογα είναι μια αναγκαστική σύμβαση και να τα κοροιδευες , όμως τώρα που τα λες εσύ, τα λες επειδή είναι (ελπίζω) αλήθεια.. Και μου είχες δώσει την εντύπωση πως ποτέ δε σε ενδιέφεραν γιατί ήθελες να φαίνεσαι σκληρός, ανεξάρτητος και περίεργος και ίσως γιατί πίστευες πως αν έλεγες όσα δεν είπες δε θα ασχολιόμουν μαζί σου. Ίσως να είχες χάσει κάθε ελπίδα από σχέσεις και μόλις με γνώρισες να σου φαινόταν περίεργο που είμαι αυτή που είμαι και να μην ήθελες να ανοιχτείς. Ίσως κάποιες φορές να ένιωθες και κάτι σαν τύψεις που ήξερες πως δεν πρέπει να μου πεις. Και το καταλαβαίνω. Και εγώ αν ήμουν στη θέση σου μάλλον θα έκανα το ίδιο σε αυτό το κομμάτι. Έβλεπες την ευαισθησία και την γλυκύτητά μου και δεν ήθελες να μου δημιουργήσεις κάτι γκρίζο μέσα μου. Το καταλαβαίνω...



Εμένα Φυσικά δεν μπορείς να με καταλάβεις 100% γιατί δεν γνωρίζεις λεπτομέρειες. Και το αστείο είναι ότι και να θέλω, δε θα τις μάθεις.... Κράτα ότι μας προστάτεψα όντως και το γνωρίζω γιατί γνωρίζω πράγματα που εσύ όχι.... Μην το πάρεις εγωιστικά σκεπτόμενος ότι επηρεάστηκα και ότι αν αγαπούσα δε θα επηρεαζόμουν. Είναι πολύ πιο πολύπλοκο, πιο βαθύ και είμαι σίγουρη πως αν σου εξηγούσα τα πάντα, θα το έβλεπες και εσύ. Δεν ήταν ότι αμφέβαλα απλώς για εσένα, αλλά για τον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν ήταν ότι ήθελα να πληγώσω εσένα, ήταν ότι πρωτίστως το έκανα σε μένα. Αλλά όταν πληγώνω εμένα, τελικά πληγώνω εσένα και όταν πληγώνω εσένα πληγώνω εμένα. Ναι ξέρω τι σου θυμίζει αυτή η πρόταση, θα αρχίσεις να γελάς αλλά είναι αλήθεια.



Για πάντα δίπλα μου; Εσύ μου είχες πει ότι μπορεί να υπάρχει κάποια "καλύτερη" που απλώς δεν γνώρισες ακόμη και πως δεν τις έχεις γνωρίσει όλες για να ξέρεις.



Νομίζω έχεις καταλάβει πόσες φορές προσπάθησα να δω τον κόσμο μέσα από τα μάτια σου, πόσες φορές έπνιξα το εγώ μου και ενώ δυσκολεύτηκα πήρα απόφαση να κάνω μέσα μου όση δουλειά μπορούσα για να συνεχίσουμε.



ΥΓ: Ο παράδεισος στη γη, δε χτίζεται σε μια μέρα. Για να τον χτίσεις, θα περάσεις πολλές όμορφες μέρες αλλά και πολλές άσχημες που θα σου δώσουν πληροφορίες για λάθη που έκανες στο χτίσιμό του ώστε να τον χτίσεις σωστά. Αυτή η ζωή δεν τελείωσε οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε αν τον χάσαμε ή όχι, ακόμα.



ΥΓ2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ... Έχεις ήδη συμβάλει και με τον καλό και με τον κακό τρόπο. Εύχομαι και για σένα το ίδιο και εύχομαι και εγώ να μπορούσα να συμβάλω σε αυτό. Όμως όπως μιλούσες μου έδειχνες ότι δεν πίστευες πως μπορώ να συμβάλω σε αυτήν σου την ανάπτυξη.. Ίσως, δεν ήθελες να δεις ότι μπορώ να συμβάλω.



Και κλείνω λέγοντας ό,τι και εσύ.



Και έτσι έμεινε και κάτι αναλλοίωτο σε αυτόν τον χρόνο, κάτι που δε θα αλλάξει, μια αγάπη που δεν μπορεί να φθαρεί. Το πρώτο τραγούδι που μου είχες στείλει έλεγε I love you in a place where there is no space or time. Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο, πάντως για μένα, ισχύει, και η πρότασή σου μάλλον το ίδιο νόημα περιέχει.



Α και, ναι θέλει γενναιότητα να αναγνωρίζουμε ότι μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Και αυτό ειναι ένδειξη ότι έχουμε προσωπική δουλειά ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ, όχι μόνο εγώ (όπως πιστεύεις) .



