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ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...
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28.12.2018 | 20:07

ΣΕ ΑΓΑΠΑΩ ΑΚΟΜΑ!!! <3

ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΟΤΙ ΣΕ ΑΓΑΠΑΩ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙΣ ΠΟΛΥ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ ΕΜΑΘΑ ΠΩΣ ΕΧΕΙΣ ΒΡΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΗ ΣΟΥ...

ΦΙΛΑΚΙΑ ΜΑΡΙΑ
TAYTIZOMAI (3) ΔΕΝ TAYTIZOMAI (7)
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