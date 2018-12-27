ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
27.12.2018 | 13:34
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ..?
ΕΙΜΑΙ 25 ΚΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 1 ΧΡΟΝΟ ΕΧΩ ΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ''ΣΧΕΣΗ''.ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΜΟΥ.ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟ ΕΙΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ.ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΙΑ ΠΑΘΙΑΣΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΞΕΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕΞ..ΠΕΡΝΟΥΣΑΜΕ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ , ΕΙΧΑΜΕ ΠΑΘΟΣ ,ΜΙΛΟΥΣΑΜΕ ,ΓΕΛΟΥΣΑΜΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΜΙΑ ΧΑΡΑ..ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΕΞ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ Ν ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΡΙΟ...ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ? ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΥΤΟ? ΠΟΤΕ ΕΔΩΣΑ ΤΕΤΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ..ΠΑΝΤΑ ΗΜΟΥΝ ΣΩΣΤΗ ΣΕ ΟΛΑ ΜΟΥ , ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΑΩ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ..ΑΡΚΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΒΓΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΩ ΤΕΤΟΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΗ? ΣΗΚΩΘΗΚΑ ΕΦΥΓΑ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΛΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ 10 ΦΟΡΕΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΛΟΓΙΑ ''ΚΑΒΛΑΣ''... ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΓΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ...Γ Ι Α Τ Ι?????
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ
2 σχόλια
Ταξινόμηση:
Προηγούμενα 1 Επόμενα
Jio Kalen 27.12.2018 | 17:18
Φεύγοντας, πηρατε το βρακι;
5 2
Αναφορά Permalink Απάντηση στο σχόλιο
Eleni1993 27.12.2018 | 17:41
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ .. ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΑΣ ΕΣΑΣ !
1 2
Αναφορά Permalink Απάντηση στο σχόλιο
Προηγούμενα 1 Επόμενα