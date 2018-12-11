ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ Ή ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ.
Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥ
11.12.2018 | 13:29
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΗ
ΕΙΜΑΙ 53 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΗ.ΕΠΕΝΔΥΣΑ ΕΊΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ.ΕΓΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ.ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΚΑΝΑΜΕ ΑΠΟ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΜΕΤΑΝΟΙΩΝΩ.ΕΚΑΝΑ ΠΟΛΛΕΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΨΑ.ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΟΤΙ "ΛΑΤΡΕΥΕ" ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΝΟΤΑΝ ΛΙΑΡΔΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ.
ΤΟΥ ΕΔΩΣΑ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ.ΗΜΟΥΝΑ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΤΣΑΚΩΜΟ ΗΤΑΝ ΝΑ ΑΠΛΩΣΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΧΤΥΠΗΣΕΙ.ΤΟΥ ΕΚΑΝΑ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ.ΕΧΩ ΣΗΚΩΘΕΙ ΚΑΙ ΕΧΩ ΠΕΣΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ.ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΤΕΤΟΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΜΟΝΗ.ΕΧΩ ΑΤΣΑΛΩΘΕΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ........
ΤΟΥ ΕΔΩΣΑ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ.ΗΜΟΥΝΑ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΤΣΑΚΩΜΟ ΗΤΑΝ ΝΑ ΑΠΛΩΣΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΧΤΥΠΗΣΕΙ.ΤΟΥ ΕΚΑΝΑ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ.ΕΧΩ ΣΗΚΩΘΕΙ ΚΑΙ ΕΧΩ ΠΕΣΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ.ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΤΕΤΟΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΜΟΝΗ.ΕΧΩ ΑΤΣΑΛΩΘΕΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ........
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1 σχόλιο
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Νοσταλγός του Έρωτα 11.12.2018 | 22:55
Keep walking!!
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