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Όλοι έχουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αλλά διστάζουμε να τα παραδεχτούμε ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Όμως, αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι...
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6.12.2018 | 17:45

Προς Αναζήτηση Ντελιβερά!

ΠΡΙΝ 3 ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΥ ΕΙΔΑ ΕΝΑΝ ΝΕΑΡΟ ΝΤΕΛΙΒΕΡΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΚΑΦΕΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΜΕ ΚΟΙΤΑΖΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΓΩ..ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΞΑΝΑΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΜΕ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΤΑΖΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΦΥΣΙΚΑ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΚΟΙΤΑΖΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟΣ..ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΜΟΥ..ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΧΑΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΤΑΝ ΠΛΗΡΩΝΑΜΕ ΑΥΤΟΣ ΕΦΥΓΕ..ΚΑΙ ΚΑΝΑΜΕ 5 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΒΓΗΚΑΜΕ ΕΞΩ ΗΤΑΝ ΑΚΟΜΑ ΕΚΕΙ ΠΑΝ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΔΕΝ ΕΦΥΓΕ ΕΝΩ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΧΕ ΦΥΓΕΙ..ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΕ ΚΟΙΤΑΖΕ..ΕΓΩ ΤΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΜΕ ΚΟΙΤΑΞΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΕ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ..ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΜΟΥ ΦΑΝΗΚΕ..ΜΟΥ ΚΑΝΕ ΠΟΛΥ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΠΟΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΡΧΙΖΑ ΝΑ ΤΟΝ ΨΑΧΝΩ..ΔΕΝ ΕΧΩ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΑΛΛΑ ΡΩΤΗΣΑ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΟΤΑΝ ΨΩΝΙΖΑ ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΝΤΕΛΙΒΕΡΙ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΔΥΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ..ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΙΣΑ ΡΩΤΗΣΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΟΠΕΛΑ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΑ ΤΟΝ ΝΕΑΡΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ..ΕΓΩ ΠΡΟΤΟΥ ΜΑΘΩ ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΕΙΧΑ ΠΑΕΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ..ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑ ΕΚΕΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΙΔΑ ΕΚΕΙ..ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ..ΕΙΠΑ ΣΤΗΝ ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΟΤΙ ΤΟΝ ΕΨΑΞΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΕΣΤΩ ΝΑ ΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΟΤΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΛΑ..ΔΕΝ ΛΕΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΛΑ ΑΛΛΑ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΜΑΘΩ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΩ??ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΚΟ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΨΑΞΑ ΚΑΙ ΡΩΤΗΣΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ?
TAYTIZOMAI (4) ΔΕΝ TAYTIZOMAI (5)
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avatar die_another_day 6.12.2018 | 21:27
Αληθεια σας φοβάμαι μερικούς
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