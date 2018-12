Η κολλητή μου, έχει έναν αδερφό με τον οποίο έγινε κάτι μεταξύ μας. Έδειχνε πως θα ήθελε να είναι σοβαρό όμως από το πρώτο κι ολας φιλί έδειξε την αμηχανία του όσον αφορά εμένα, επειδή είμαι φίλη της αδερφής του και δε του έχει ξανά τύχει ποτέ! Ομως γενικότερα είναι πολύ απομακρος χαρακτηρας Και ποτέ δεν ήταν κοντά με την αδερφή του (δε ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό).

Ωστόσο συνεχίστηκε για λίγες ακόμη ημέρες και μετά μου είπε πως θέλει λίγο χρόνο να το πάρει απόφαση γιατί νιώθει άβολα με την αδερφή του!

Οπότε εγώ το άφησα πάνω του λέγοντας του πως θα περιμένω τηλέφωνο του για να ακούσω την απόφαση!

Should I stay or should I go ???