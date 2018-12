Hits me at full speed

Feel like I can't breathe

And nobody knows

This pain inside me...



Κανεις δε ξερει τι νιωθω...και γιατι με χει παρει απο κατω.. μου κατεστρεψες την αυτοπεποιθηση εκτος απο ασχημη νιωθω και worthless να την αγαπησει καποιος!



Εσυ που επεμενες να σε εμπιστευτω και να σε αφησω να με γνωρισεις...

Σου φερθηκα πολυ ενταξει.. εσυ γιατι οχι;

Τι λαθος εκανα και μου φερθηκες ετσι;

Η μασκα του καλου παιδιου που εχεις εσπασε και ξεχυθηκε μπροστα μου..

Εισαι ο χειροτερος ανθρωπος που εχω γνωρισει!!!

Μ εκανες να σε εμπιστευτω ,να σε ερωτευτω και μου φερθηκες με το χειροτερο τροπο..

Λυπαμαι πολυ!

Πιο πολυ βεβαια εμενα που επεσα στη παγιδα!

Ελπιζω να τα εχεις καλα με τη συνειδηση σου!